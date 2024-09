Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizava uma operação de fiscalização, no quilômetro 3, da rodovia AMG 2960, próximo a Matipó, no leste mineiro, quando avistaram um Gol, placa BQM 5I86. Ao verificar a placa, a PMRv descobriu que o proprietário Márcio Cunha Rocha, de 44 anos, era procurado por homicídio, e estaria com mandado de prisão em aberto.

Teve início, então, uma perseguição. Inicialmente, os patrulheiros fizeram o acompanhamento do veículo. Depois, partiram para a abordagem. O homem apresentou a documentação, que confirmou ser o procurado.





Os patrulheiros lhe deram voz de prisão e o suspeito foi levado para a Delegacia de Matipó.

Márcio estava foragido desde 2020, quando cometeu um assassinato em Abre Campo, na Zona da Mata.

