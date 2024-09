Ao longo da MG-030, próximo ao trevo do trator, um registro feito as 7h40 da manhã mostra a vista para a serra do Curral completamente encoberta pela fumaça

O céu de Nova Lima, na Grande BH, na manhã desta terça-feira (3/9) amanheceu coberto de fumaça. Além da névoa seca, a cidade sofre com o reflexo de um incêndio de grandes proporções que atingiu a área de mata próxima ao condomínio Ville de Montagne no último domingo (01/9). Diante desse cenário, moradores de diferentes partes da cidade registraram o horizonte encoberto pela fumaça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A queda de um galho de árvore sobre um transformador elétrico deu início ao fogo que devastou a região próxima ao condomínio em Nova Lima. Na manhã desta segunda-feira (2/9), o incêndio já havia sido controlado pelos bombeiros. No entanto, uma equipe do Estado de Minas chegou a encontrar alguns focos de incêndio não debelados.

A fachada do Condomínio Ville Montange ainda registrava fumaça e havia cheiro de fogo recém apagado na manhã desta terça-feira (3/9). Outros bairros de Nova Lima também registraram fumaça e, em alguns pontos, a visão do horizonte ficou apagada.

Nova Lima está entre as 537 cidades mineiras com alerta para temperaturas 5°C acima da média. Com a onda de calor, a previsão é que temperatura durante a tarde chegue a até 34°C durante a tarde. Sem previsão de chuva, ao longo do dia o céu deve apresentar uma névoa seca. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno é uma combinação de fatores como o acumulado de poeira, a baixa umidade relativa do ar e o transporte de fumaça dos incêndios.



Outro alerta ativo para o município é o de tempo seco. Com isso, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é que o índice fique entre 50% e 60%, abaixo desse valor a baixa umidade pode causar problemas a saúde e risco de queimadas.