Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, suspeitos de integrar um trio que invadiu uma residência localizada em Timóteo, na Região do Vale do Aço, em Minas Gerais, na última segunda-feira (19/8), foram apreendidos na noite dessa terça-feira (20). De acordo com a Polícia Militar (PMMG), um bebê de sete meses foi morto no local com um tiro na cabeça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O terceiro integrante do trio, um homem de 21 anos, identificado como Daniel Vinícius Elias, foi baleado acidentalmente pelas próprios comparsas e está internado no Hospital Márcio Cunha, sob escolta policial. A avó da criança, de 34 anos, que estava com o bebê no colo, levou dois tiros nas pernas e segue internado em observação.





08/08/2024 - 16:09 Vídeo: homem soca ex-mulher na frente do filho no interior de Minas

19/08/2024 - 17:22 Marido mata a companheira a facadas na frente da filha de 1 ano em Minas Leia mais

Segundo a PM, vizinhos relataram terem ouvido disparos de arma de fogo em uma residência e pediram ajuda à corporação. Quando chegaram, os policiais encontraram o dono da casa, pai da criança, e a sogra, baleada com tiros nas pernas.



O homem contou que três bandidos tinham invadido a casa e chegaram atirando. O pai, então, tentou correr para o quarto, onde estavam a avó e a criança.





O homem reconheceu um dos invasores e, quando começou a correr, começaram os disparos. Ao ver o filho ferido, o homem começou uma luta com o agressor de 21 anos, conseguindo desarmá-lo. Nesse instante, os outros dois invasores atiraram em direção ao homem, mas acabaram atingindo o comparsa e fugiram em seguida.

O homem ferido tentou escapar, mas caiu na porta da casa. Vizinhos socorreram o bebê e a avó.





A criança não resistiu e faleceu. A avó da criança segue internada para cuidados médicos. O homem de 21 anos, está internado sob escolta policial.





Menores detidos







Os dois menores foram localizados em um imóvel no Bairro Primavera. Foi feito um cerco policial mas, apesar disso, eles conseguiram fugir. Depois acabaram sendo localizados após rastreamento.





Os dois foram levados para a Delegacia de Timóteo, acompanhados de suas mães, que acompanharam os depoimentos.





Segundo informações da PM e da Polícia Civil (PCMG), a motivação para o crime teria sido uma ameaça feita pelo pai da criança de que iria vingar o irmão, assassinado no último domingo.





O irmão, tio da criança, teria envolvimento com o tráfico de drogas. O homem de 21 anos, e os dois menores, têm passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico.