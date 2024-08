Escorpião achado no hospital

Uma mulher encontrou um escorpião dentro da fralda do pai no Hospital Frei Gabriel, em Frutal, cidade do Triângulo Mineiro. O caso foi divulgado pela filha, que gravou em vídeo a situação precária da instituição de saúde e postou em redes sociais.

No vídeo é possível ver o animal peçonhento dentro de um copo. Ela conta que não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas que em outra oportunidade tinha visto um escorpião entrando no quarto onde o pai estava.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As imagens também revelam o estado precário em que se encontra o Hospital Frei Gabriel, com sujeira, camas quebradas, ferrugem e madeiras apodrecendo.

Por essa razão, a reportagem procurou o hospital e a direção do Frei Gabriel informou em nota que a unidade está com o "processo de dedetização absolutamente em dia, com aplicação de inseticidas periodicamente tanto na parte externa como na parte interna".

A nota segue dizendo que "por isso, esse vídeo causou surpresa e estranheza na direção do Hospital visto que em nenhum momento do vídeo o escorpião aparece vivo, as imagens apenas mostram um inseto aparentemente seco dentro de um copo plástico."

A nota ressalta ainda que "nenhum outro paciente ou acompanhante relatou o aparecimento de escorpiões ou qualquer outro inseto nos quartos do Frei Gabriel nos últimos meses ou semanas. Por isso, a direção do Hospital já está apurando este caso para saber o que realmente ocorreu no interior deste leito".

Escorpiões no Barreiro: como se proteger e o que fazer em caso de picadas



Além disso, a direção diz que, mesmo sendo uma instituição que preza pela higiene e limpeza de suas dependências, o Hospital Frei Gabriel não está imune ao aparecimento de escorpiões e outros insetos. "Reafirmamos o compromisso de prestar um atendimento médico cada vez mais humanizado para a população de toda região e lamenta que um caso excepcional como este esteja sendo mais uma vez usado para fins políticos e eleitoreiros", termina a nota.