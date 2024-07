Mais de 190 bairros de Belo Horizonte podem ficar sem água neste domingo (21/7) devido a uma paralisação do Sistema Rio Manso, um dos sistemas que integram a Bacia do Paraopeba, onde também fazem parte as represas Serra Azul, em Juatuba, e Várzea das Flores, situada entre Contagem e Betim.

Para a execução dos serviços, será necessária a paralisação do Sistema Rio Manso de 5h30 da manhã até 18h de domingo (21/07). Bairros de outras oito cidades da Região Metropolitana também poderão ter paralisação no abastecimento de água.

De acordo com a Copasa, a interrupção do serviço tem a finalidade de melhorar a eficiência operacional com foco na redução de perdas de água e da garantia de continuidade do abastecimento da população. Durante a paralisação serão realizadas uma série de intervenções preventivas e corretivas nas unidades de produção e distribuição de água.

Dentre as ações previstas, estão a substituição de equipamentos elétricos, mecânicos e de automação nas estações elevatórias, na estação de tratamento de água, além de serviços na adutora de água tratada. Os trabalhos serão realizados de forma simultânea e coordenada, envolvendo diversos técnicos da Companhia, de forma a minimizar o tempo necessário de paralisação do Sistema.

Seca em Minas: pecuaristas afetados não vão pagar ICMS

A previsão é de que a normalização no fornecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da segunda-feira (22/07), com completo restabelecimento do sistema esperado para terça-feira (23/07). A Copasa destaca que os imóveis que possuem caixa d’água não devem ser afetados pela paralisação do próximo domingo.



Cidades e bairros afetados

Belo Horizonte: Ademar Maldonado, Alípio de Melo, Alpes, Alta Tensão, Alta Tensão I, Alto Barroca, Alto Caiçaras, Alto das Antenas, Alto dos Pinheiros, Álvaro Camargos, Apolônia, Araguaia, Atila De Paiva, Bandeirantes, Barão Homem de Melo III, Barão Homem De Melo IV, Barreiro, Barreiro de Cima, Barroca, Bernadete, Betânia, Bonfim, Bonsucesso, Brasil Industrial, Braúnas, Buritis, Cabana do Pai Tomas, Caiçara Adelaide, Caiçaras, Califórnia, Camargos, Cardoso, Castanheira, Castelo, CDI Jatobá, Cenáculo, Céu Azul, Chácara Leonina, Cinquentenário, Confisco, Conj. Hab. Vale do Jatobá, Conj. São Francisco de Assis, Conjunto Bonsucesso, Conjunto California I, Conjunto Califórnia II, Conjunto Flavio de Oliveira, Conjunto Jardim Filadélfia, Conjunto Jatobá, Conjunto João Paulo II, Conjunto Lagoa, Conjunto Minascaixa, Conjunto Santa Maria, Conjunto Túnel Ibirité, Copacabana, Coqueiros, Custodinha, Dandara Trevo, Das Indústrias I, Das Indústrias II, Das Mansões, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Dom Bosco, Engenho Nogueira, Ernesto do Nascimento, Esplendor, Estoril, Estrela do Oriente, Europa, Flavio Marques Lisboa, Gameleira, Garças, Gloria, Goiânia, Grajaú, Gutierrez, Havaí, Imbaúbas, Inconfidência, Independência, Itaipu, Itatiaia, Jardim Alvorada, Jardim América, Jardim das Rosas, Jardim do Vale, Jardim dos Comerciários, Jardim Leblon, Jardim Liberdade, Jardim Montanhês, Jardim São José, Jardinópolis, Jatobá, João Pinheiro, Lagoa, Leonina, Liberdade, Lindeira, Luxemburgo, Madre Gertrudes, Manacás, Mangueiras, Mantiqueira, Marajó, Marieta II, Marilândia, Milionários, Minas Caixa, Miramar, Monsenhor Messias, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Fátima, Nova Cachoeirinha, Nova Gameleira, Nova Granada, Nova Pampulha, Nova Suissa, Nova York, Novo das Indústrias, Novo Gloria, Novo Ouro Preto, Novo Santa Cecilia, Novo Tirol, Olaria, Ouro Preto, Padre Eustáquio, Palmeiras, Pantanal, Paquetá, Parque São Jose, Patrocínio, Pedra Branca, Petrópolis, Pindorama, Pongelupe, Primeiro de Maio, Resplendor, Salgado Filho, Santa Cecilia, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Margarida, Santa Mônica, Santa Rita, Santa Sofia, Santa Terezinha, São Bento, São Judas Tadeu, São Salvador, Serra do Curral, Serra Verde, Serrano, Solar do Barreiro, Sport Club, Teixeira Dias, Tiradentes, Tirol, Tirol(Ba), Trevo, Urca, Urucuia, Vale do Jatobá, Venda Nova, Ventosa, Vila Antena Montanhês, Vila Atila de Paiva, Vila Batik, Vila Califórnia, Vila Castanheira, Vila Cemig, Vila Copasa, Vila Coqueiral, Vila Corumbiara, Vila dos Anjos, Vila Ecológica, Vila Engenho Nogueira, Vila Esperança, Vila Formosa, Vila Havaí, Vila Jardim Alvorada, Vila Jardim Montanhês, Vila Jardim São José, Vila Madre Gertrudes I, Vila Madre Gertrudes II, Vila Madre Gertrudes III, Vila Madre Gertrudes V, Vila Magnesita, Vila Mangueiras, Vila Marieta, Vila Nova dos Milionários, Vila Nova Gameleira I, Vila Nova Gameleira II, Vila Nova Paraiso, Vila Paquetá, Vila Pinho, Vila Piratininga, Vila Santo Antônio Barroquinha, Vila Tirol, Vila Ventosa, Vila Vista Alegre, Vista Alegre, Washington Pires;



Betim: Alvorada, Amazonas, Bandeirinhas, Betim Industrial, Campos Elísios, Capelinha, Casa Amarela, Chácara, Charneca, Citrolândia, Colônia Santa Isabel, Conj. Hab. José Gomes de Castro, Conj. Res. Dicalino Cabral da Fonseca, Cruzeiro, Dist. Ind. Jardim Piemonte/Norte, Dist. Ind. Jardim Piemonte/Sul, Distrito Ind. Bandeirinhas, Distrito Ind. Paulo Camilo Sul, Dom Bosco, Estância do Sereno, Estâncias do Sereno, Fazenda Serrinha, Granja Verde, Guanabara, Imbiruçu, Jardim das Alterosas I Seção, Jardim Nazareno, Jardim Santa Cruz, Jardim Teresópolis, Laranjeiras, Novo Amazonas, Paquetá, Parque Ipiranga, Parque Jardim Teresópolis, Paulo Camilo, Petrovale, Presidente Kennedy, Quintas da Bandeirinha, Renascer, Riacho III-Jardim Pampulha, Riviera, Santa Cruz, Santo Antônio, São Caetano, São João, São Jorge, São Marcos, São Salvador, Vila Boa Esperança, Vila Universal, Vila Verde;



Brumadinho – Distrito Conceição de Itaguá: Conceição de Itaguá, Retiro do Brumado;



Contagem: Água Branca, Alvorada, Amazonas, Arpoador, Arvoredo, Balneário da Ressaca, Bandeirantes, Beatriz, Bela Vista, Bernardo Monteiro, Bitácula ou 40 Alqueires, Bom Jesus, Braúnas, Campina Verde, Cândida Ferreira, Centro, Centro Ind. Francisco Firmo de Matos, Chácara Boa Vista, Chácara Novo Horizonte, Chácaras Campestre, Chácaras Campo do Meio, Chácaras Cotia, Chácaras Planalto, Chácaras Reunidas S Terezinha, Cidade Industrial, Cidade Jardim Eldorado, Cincão, Colorado, Conj. Hab. Água Branca, Conj. Hab. Carajás, Conj. Hab. Confisco, Conj. Hab. Costa E Silva, Conj. Hab. Jardim Califórnia, Conj. Hab. Monte Castelo, Conj. Hab. Nova Pampulha, Conj. Hab. Riacho III, Conj. Hab. Santa Cruz Industrial, Conjunto Habitacional Oitis, Conjunto Parque das Mangueiras, Conjunto Perobas, Conquista Veredas, da glória, Darcy Vargas, Dist Ind. Dr. Hélio P Guimarães, Distrito Ind. Riacho das Pedras, Do Cabral, Do Comércio, dos Caiapós, Dos Funcionários, Eldoradinho, Empresarial do Mandu, Fazenda da Tapera, Feijão Miúdo, Flamengo, Fonte Grande, Guanabara, Inconfidentes, Industrial 1 e 2 Seção, Industrial 3 Seção, Industrial Itaú, Industrial Santa Rita, J K, Jardim Balneário, Jardim Das Oliveiras, Jardim Do Lago, Jardim Dos Bandeirantes, Jardim Industrial, Jardim Laguna, Jardim Marrocos, Jardim Perola, Jardim Riacho Das Pedras, Jose Ferreira Camargos, Kennedy, Liberdade II, Linda Vista, Lua Nova Da Pampulha, Maria Da Conceição, Milanez, Morada Nova, Nacional, Novo Boa Vista, Novo Eldorado, Novo Recanto, Oitis, Parque Airton Sena, Parque BH Industrial, Parque dos Turistas, Parque Durval de Barros, Parque Maracanã, Parque Novo Progresso, Parque Recreio, Parque Riacho das Pedras, Parque São João, Parque Xangrilá, Pedra Azul, Por do Sol, Portal do Sol, Recanto da Pampulha, Residencial Vale das Orquídeas, Riacho das Pedras, Santa Cruz Industrial, Santa Maria, Santa Terezinha, São Gotardo, San Joaquim, São Sebastião, Senhora da Conceição, Tijuco, Três Barras, Vale das Amendoeiras, Vale das Perobas, Vera Cruz, Vila Boa Vista, Vila Estrela Dalva, Vila Francisco Mariano, Vila Itália, Vila Paris, Vila Pernambucana, Vila Riachinho, Vila Ruy Barbosa, Vila Santa Edwiges, Vila Santa Luzia, Vila Santo Antônio, Vila São Mateus, Vila São Paulo;



Ibirité: Águia Dourada, Aparecida, Bela Vista, Bela Vista Terceira Seção, Boa Vista, Bosque de Ibirité, Cascata, Condomínio das Palmeiras, Distrito Industrial de Ibirité, Distrito Industrial Marsil, Durval de Barros, Eldorado, Guanabara, Ibituruna, Ideal, Itaipu, Jardim das Oliveiras, Jardim das Rosas, Jardim Industrial, Jardim Montreal, José do Prado, Lajinha, Los Angeles, Marilândia, Mirante, Morada da Serra, Ouro Negro, Palmares, Palmares 4 Seção, Palmeiras, Parque Elizabeth, Petrolina, Petrovale, Piratininga, Primavera, Recanto da Lagoa, Regina, Retiro do Jatobá, São Judas Tadeu, Serra Dourada, Sol Nascente, Vila dos Operários, Washington Pires;

Esmeraldas: Alexandria, Condomínio Nossa Fazenda, Recanto Verde, Santa Cecilia, São Francisco de Assis, São Pedro;

Igarapé: Atenas, Bela Vista, Beverly, Bom Jardim, Campina Verde, Campo Belo, Canarinho, Centro, Chácara Três Lagoas, Cidade Clube Residência, Cidade Jardim, Cidade Nova, Condomínio Fazenda Solar, Condomínio Granville, Condomínio Morada da Serra, Condomínio Morada do Sol, Condomínio Vila da Serra, Estância Paraopeba, Fazenda Boa Vista, Fazenda Coqueiro, Fazenda do Rego, Fernão Dias, Gran Royalle, Imperial, Industrial, Ipanema, Itatiaiuçu, Jardim Colonial, Jardim das Roseiras, Jardim Ipiranga, Jequitibá, Juscelino Kubitschek, Lago Azul, Machado, Madre Liliane, Maracanã Industrial, Marechal Rondon, Meriti, Monte Sinai, Nobre, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Nova Esperança, Novo Horizonte, Novo Horizonte Norte, Novo Igarapé, Ouro Preto, Ouro Velho, Pacaembu, Padre Eustáquio, Panorama, Panorama Industrial, Pedra Grande, Planalto, Portal do Igarapé, Pousada Del Rey, Progresso, Rancho Três Lagoas, Recanto do Coqueiro, Recanto do Igarapé, Residencial Fazenda Mirante, Residencial Mangabeiras, Residencial Ouro Verde, Resplendor, Santa Ana I, Santa Monica, Santa Rosa, Santo Antônio, São Francisco, São Mateus, São Miguel, São Sebastiao, Sumaré, Terras Cap Igarapé, Três Poderes, União, Vale do Amanhecer, Valle dos Igarapés, Vargem das Piabas, Veterinária, Vila Rica, Vila Senhora de Fatima II, Vista Alegre, Vista da Serra, Vivendas Santa Monica I, Vivendas Santa Monica II;



Lagoa Santa: Aeronautas, Alto do Joá, Alto dos Aeronautas, Bela Emília, Bela vista, Bela vista II, Brant, Campinho, Campo das Azaleias, Campo dos Grous Coroados, Campo dos Pelicanos, Campo Florido, Campos da Liberdade, Canto do Riacho, Cascalheiras, Centro, Chácaras do Vinhático, Comercial Goiabeiras, Cond. Estância Caravelas, Condado de Bougainville, Condomínio Gran Royalle, Condomínio Majestade Sabia, Condomínio Manancial, Condomínio Moradas do Sol, Condomínio Roseiral, Conj. Res Bela Vista, Conj. Res lagoa santa, Conj. Res Ovídio Guerra, Conj. Res Vila Maria, Das Acácias, Dist Ind. Genesco Aparecido de Oliveira, Distrito Industrial Vista Alegre, Doutor Lund, Eco Village, Encanto da Lagoa, Estância Caravelas, Estancia das Aroeiras, Estancia das Orquídeas, Estância das Petúnias, Estância dos Antúrios, estância Real, Fazenda do Jack, Fazenda Olaria, Flamboyant, Flor do Cerrado, Francisco Pereira, Goiabeiras, Gran Pérola, Gran Perola, Herdeiros Lindolfo da Costa Viana, Ipanema, Jaques Ville, Jardim do Campinho, Jardim Imperial, Jardim Ipê, Jardim Ipê II, Jardins da Lagoa, Jardins da Lagoa 2, Jardins da Lagoa II, Joá, Joana Darc, Joana Marques, Lagoa Mansões, Lagoinha de Fora, Latiçam Comides, Lindolfo Costa Viana, luís Pinto Sobrinho, Lundcéia, Lundcéia II, Mariposas, Mirante da Lagoa, Mirante do Fidalgo, Mirante do Tamboril, Moradas da Lapinha, Morro do Cruzeiro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Novo Santos Dumont, Observatorium, Ovídio Guerra, Palmital, Palmital I, Palmital II, Palmital III, Parque Aeronáutico, Parque dos Buritis, Parque Residencial Vivendas, Pastinho, Pontal da Liberdade, Por do Sol, Portal do Sol, Praia Angelica, Promissão, Promissão I Seção, Promissão II, Promissão III, Quebra, Quintas dos Viana, Real Garden, Recanto da Lagoa, Recanto do Poeta, Redenção, Residencial Bem Viver, Residencial Boulevard, Residencial Champagne, Residencial Eldorado, Residencial Golden Class, Residencial Gran Royalle, Residencial Jardins Village, Residencial Mont Ville, Residencial Montreal, Residencial Paineiras, Residencial Real Mont. Ville, Residencial Redenção, Residencial Riviera, Residencial Solarium, Residencial Villa Paradiso, Residencial Virgínia, Residencial Vitoria, Santa Cecilia, Santos Dumont, Santos Dumont II, São Geraldo, Shalimar, Sítio do Diogo, Sobradinho, Sonho Verde, Terra Vista, Tradição, Trevo, Trilhas do Sol, Vale dos Sonhos, Vale Verde Ville, Vargem do Lobo, Várzea, Veredas da Lagoa, Victoria I, Victoria II, Vila Arcádia, Vila Asas, Vila dos Ipês, Vila dos Oficiais, Vila Jardim Presidente, Vila José Fagundes, Vila Maria, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Pinto Coelho, Vila Rica, Vila Santa Helena, Villa Paradiso, Village do Gramado, Visão, Vista Alegre, Vitória da União, Zumbi;