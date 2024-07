Três pessoas foram presas em Patrocínio por suspeita de estarem ligadas ao roubo de 1,5 mil sacas de café em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba. Os criminosos renderam pelo menos três pessoas de uma mesma família na ação. Tanto o crime quanto a operação policial aconteceram no fim de semana e um suspeito ainda está foragido.



A quadrilha invadiu a fazenda de café e rendeu o caseiro, sua esposa e a mãe dele. Enquanto parte do grupo mantinha as vítimas como reféns, a outra parte foi até ao galpão de beneficiamento do café e embarcou a carga para completar o roubo.

Em seguida, a família rendida foi levada em uma caminhonete do caseiro até uma estrada a alguns quilômetros da sede da fazenda, onde foram soltos. O veículo não foi devolvido.

Com a Polícia Militar avisada, foi montada uma operação para encontrar o grupo. A PM tinha equipes para buscas em cidades como Uberlândia, Uberaba e Araxá. Mas foi em Patrocínio que os policiais encontraram os veículos usados para o transporte da carga de café.

Primeiro houve uma prisão e depois a segunda detenção, desta vez de dois suspeitos. Eles têm 30, 38 e 41 anos. O quarto suspeito não foi encontrado, mas já há a identificação deles e a polícia segue informações para encontrá-lo.

A maior parte das sacas recuperadas estava em um galpão na cidade do Alto Paranaíba. Além dos caminhões usados no roubo, a caminhonete das vítimas também foi encontrada.