Jovem incendiada por outra durante briga por namorado morre em hospital

Uma jovem, de 25 anos, que teve parte do corpo queimado por outra jovem, de 24, devido a desentendimento relacionado a um suposto relacionamento amoroso em comum com um homem, morreu no último sábado (6/7) no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A suspeita está foragida.





O crime aconteceu em frente da casa da suspeita, no Bairro Marajó 1, onde na última quinta-feira (4/7), a vítima, supostamente armada com uma faca, foi até o local.





Ainda conforme registro policial, no local do crime, as duas mulheres iniciaram uma discussão, que culminou com a suspeita jogando álcool sobre a vítima e ateando fogo.





O motivo do crime estaria relacionado a um homem com quem ambas tiveram um relacionamento amoroso.





Consciente nos primeiros socorros

Também consta no registro policial que no momento que os policiais militares chegaram ao local do crime, Paula Moreira de Oliveira estava consciente, sendo que, pouco tempo depois, precisou ser entubada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) devido aos danos que ela apresentava em suas vias aéreas.





Relatos de testemunhas

Testemunhas relataram para policiais militares que com o corpo incendiado a vítima, ainda com o capacete na cabeça, correu pela rua, desesperada, pedindo socorro. Nesse momento, ela conseguiu tirar o capacete, perdendo parte do cabelo, que ficou espalhado pela rua. Em seguida, a vítima, ainda com o corpo em chamas, teria tirado uma faca da cintura e jogado a mesma ao chão. Depois disso, moradores ajudaram a apagar o fogo no corpo da vítima com cobertores molhados.

Testemunhas também contaram que, durante a discussão entre as envolvidas, a vítima não teria sacado a faca da cintura.





Além da faca, um isqueiro, supostamente utilizado no crime, foi apreendido pela equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).