O fim de semana em Belo Horizonte será de temperaturas amenas, com máxima na casa dos 27ºC e umidade relativa do ar em torno dos 30% na parte da tarde, segundo a Defesa Civil municipal.





Neste sábado (6/7), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 12°C e a máxima estimada é de 27°C.





Na Região Oeste, a Estação Cercadinho registrou a temperatura mínima de 15,2°C, com sensação térmica de 10,1ºC, às 3h. Na Pampulha, a temperatura mínima foi de 12°C, às 6h.

No domingo, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 12°C e a máxima de 27ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30% à tarde.





Previsão em Minas





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana começa com melhora nos índices de umidade na faixa Norte e no Centro-Leste de Minas Gerais, devido à intensificação do transporte de umidade de origem oceânica.





Entretanto, no domingo, volta a prevalecer o tempo seco em quase todo o estado. As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões mineiras, com a máxima situando em torno de 32ºC em localidades do Triângulo Mineiro, Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Zona da Mata.