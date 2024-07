O policial penal William Lopes, de 42 anos, suspeito de matar David Alexandre Moreira, de 23, funcionário de uma loja caça-nível, na última sexta-feira (28/6), no Bairro Copacabana, na Região do Venda Nova, em BH, segue em liberdade, depois de prestar depoimento no Departamento Estadual de Investigação de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), nessa terça-feira (2/7).

A liberação aconteceu após o prazo de prisão em flagrante se expirar. A investigação, segundo a Polícia Civil (PCMG), prossegue, e novas informações serão repassadas depois da conclusão do inquérito.

O conteúdo do depoimento de cerca de duas horas nessa terça é mantido em sigilo pela PCMG.





O crime





Segundo informações das polícias Civil e Militar, William Lopes ficou revoltado com hostilidades proferidas por David, que teria chamado a namorada do policial penal e a filha dela de "barangas".

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o policial penal e a vítima discutem.





A Polícia Civil começa a ouvir testemunhas do caso. Uma delas é a filha da namorada do policial penal.