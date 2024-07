Uma menina de dois anos ficou gravemente ferida depois de ser atacada por um pitbull nesta terça-feira (2/7), em Bocaiúva, no Norte de Minas Gerais. Ela teve ferimentos na cabeça e no rosto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no Hospital Doutor Gil Alves, onde a menina foi atendida. De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma mulher que se identificou como madrinha da criança relatou que a mãe dela estava viajando com o companheiro, e deixou as filhas, de dois e 14 anos, sob seus cuidados.





Nesta manhã, as irmãs foram até a residência onde moram para buscar roupas. Ao entrarem na casa, o pitbull, que estava solto no quintal e pertence ao padrasto delas, atacou a menina.

A irmã de 14 anos tentou puxar o cachorro e conseguiu levá-los para a rua. Vizinhos tentaram separar o animal da criança e, após várias tentativas, um deles usou uma picareta para golpear o animal, que finalmente soltou a menina, diz o relato à polícia.

A criança foi levada às pressas ao Hospital Doutor Gil Alves. Depois, ela foi transferida para a Santa Casa de Montes Claros, município também na Região Norte de Minas. A unidade não informa o estado de saúde dos pacientes internados.