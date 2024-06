Clima seco e névoa são anúncio de dias secos no fim de semana em BH e em 80% de Minas Gerais

A formação de nuvens ao longo do sábado e domingo deste fim de semana (29/06 e 30/06) não deve aliviar o clima seco na Grande Belo Horizonte e em 679 municípios, que corresponde a 80% de Minas Gerais, segundo a previsão do tempo e alerta do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet).

Neste sábado (29/06) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte. A temperatura mínima foi de 15,1 °C, a máxima estimada é de 29 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 25% à tarde.

Na estação Oeste/Cercadinho, a temperatura mínima registrada foi de 17,7°C, com a sensação térmica chegando a 16°C, às 6h. Na estação Pampulha, a temperatura mínima foi 15,1 °C com sensação térmica 16,8 °C, às 4h.

O Inmet publicou alerta de baixa umidade relativa para o sábado. O índice vai variar entre 30% e 20%, com "baixo risco de incêndios florestais e à saúde".

O instituto recomenda que se beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

As regiões mais afetadas de Minas Gerais pelo alerta são as do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Região Central, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste de Minas, Norte de Minas, vales dos rios Doce e Mucuri.