A Polícia Civil investiga a morte de duas mulheres, ocorridas na noite de segunda-feira, no Bairro Vila Recreio, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As duas vítimas, de 24 e 33 anos, levaram tiros na cabeça.





O envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a polícia, seria a causa dos assassinatos. Uma das mulheres que morreram tinha envolvimento com traficantes. A segunda teria morrido por estar no lugar errado, na hora errada.





As duas vítimas, uma levou um tiro na teste, e a outra, um tiro na nuca, chegaram a ser socorridas, sendo levadas para o Hospital Municipal de Betim, mas morreram depois de passarem por cirurgias.





O corpo da vítima de 24 anos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Betim, onde foi submetido a exames necropsiais e aguarda a retirada pelos familiares.





Já o corpo da segunda vítima, de 33 anos, aguarda a finalização dos procedimentos hospitalares para ser encaminhado ao IML.





O caso está em investigação e, segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso até o momento. As investigações são conduzidas por policiais da 8ª Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios de Betim.