Às margens do rio Madre de Dios, as balsas, como mosquitos, sugam o solo dia e noite em busca de ouro. A mineração ilegal avança de maneira voraz sobre a floresta amazônica no Peru, grande produtor mundial do metal precioso. Enquanto isso, selva a dentro, ou no que resta dela, cresce o conflito entre mineiros que disputam o ouro no frágil ecossistema da fronteira com o Brasil e a Bolívia.



Em Madre de Dios, no Sudeste do Peru, a exploração é implacável, apesar da perseguição das forças de segurança. Desde 2017, esse departamento megadiverso de 180 mil habitantes perde em média cerca de 21 mil hectares de floresta por ano.

O preço internacional do ouro disparou nos últimos quatro anos até alcançar em abril seu máximo histórico. O apetite dos investidores aumenta a sede pelo metal no Peru, 10º maior produtor mundial de ouro e segundo na América Latina, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.



Onde antes havia vegetação, hoje se abrem profundos buracos inundados de água avermelhada, com as chamadas balsas ou dragas que sugam montanhas de entulho em busca das finíssimas e valiosas partículas.

“Os membros da comunidade não podem mais plantar milho, banana ou mandioca aqui, porque essa terra está praticamente morta”, lamenta Jaime Vargas, um líder indígena Shipibo de 47 anos e promotor do reflorestamento dos “desertos de entulho” deixados pela extração. Embora a mineração seja proibida em seus territórios, os indígenas convivem com os garimpeiros que invadiram as terras, e alguns até trabalham com eles. “Mas o responsável é o Estado, por sua desordem” na fiscalização da mineração, denuncia Vargas. A exploração desmedida, entretanto, leva a enfrentamentos.

Ouro lavado

No Peru, coexistem três modalidades de mineração: a formal amparada pela lei, a informal, em processo de legalização, e a ilegal.



Os ilegais são os maiores destruidores da floresta. Sua atividade financia o crime organizado que se impõe em regiões como La Pampa, um território sem lei e adjacente a uma das reservas ecológicas de Madre de Dios. “Os mineiros ilegais estão nos invadindo por todos os lados”, diz Lucio Quispe, de 40 anos, mostrando mais resignação que raiva.



Horas antes de falar com a AFP, seus dois irmãos, Robert e Reinaldo, foram supostamente atacados brutalmente a machado por ilegais quando delimitavam um ponto de extração com faixas vermelhas de perigo. Até meados de junho, Reinaldo seguia hospitalizado em Puerto Maldonado, capital do departamento.



Os Quispe exploram uma concessão de 200 hectares a duas horas da cidade. Paradoxalmente, o mesmo Estado que lhes concedeu a autorização ainda não os reconhece como mineiros formais.



As três modalidades se sobrepõem entre si e as três alimentam o mercado aurífero. Em 2022, o Peru produziu 96 toneladas de ouro, mas foram exportadas cerca de 180 toneladas para o Canadá, Índia, Suíça e Estados Unidos, principalmente, segundo estatísticas oficiais. “Cerca de 45% do que foi exportado não é contabilizado em registros de produção”, alertou a superintendência que supervisiona os bancos peruanos e coopera contra a lavagem de dinheiro.



A OEA, em um recente relatório de sua divisão contra o crime organizado transnacional, apontou o coração do problema: tanto a mineração informal como a ilegal permearam o comércio do ouro peruano.

Estudos independentes colocam o Peru como o maior exportador de ouro ilegal na América do Sul, com 44%, à frente da Colômbia (25%) e Bolívia (12%), de acordo com o Instituto Peruano de Economia.

O sacrifício

Em 2010, o Peru demarcou um corredor de mineração de 5 mil km² para proteger as reservas de Madre de Dios, como Tambopata e o Parque Nacional Manú. Dentro desse corredor, a mineração informal é excepcionalmente permitida até o final deste ano. Desde 2016, quando o tortuoso processo de legalização começou, as autoridades estenderam os prazos.



Dos 9 mil registrados até 2019 – quando o período de registro expirou –, apenas 200 (2%) obtiveram uma licença, de acordo com Augusto Villegas, diretor regional de Minas e Energia em Madre de Dios. No corredor de mineração, o ouro aluvial é extraído, o que envolve a remoção de grandes volumes de material para obter a “pérola ou botão” amarelo, explica ele.



Para cada 100 metros cúbicos de terra, são extraídos cerca de 10 a 15 gramas de ouro, com um valor por grama de até 63 dólares (quase R$ 332 na cotação atual). “Mas não se pode fazer omeletes sem quebrar ovos; não se pode minerar em Madre de Dios sem sacrificar a floresta”, ele reconhece.



Além disso, o mercúrio continua a ser usado indiscriminadamente, apesar de o país ter assinado um acordo internacional para eliminar gradualmente seu uso e, em 2015, ter proibido sua importação, o que incentivou o contrabando a partir da Bolívia.



Embora a mineração ilegal esteja ganhando terreno na floresta, alguns pequenos produtores estão apostando no “ouro ecológico”. Lucila Huanco rompeu com o mercúrio há três anos. Essa produtora opera uma concessão de 3 mil hectares perto da temida Pampa. Com 54 anos de idade e mineira formal há dez anos, Huanco substituiu o mercúrio por mesas de gravidade, uma técnica que usa a gravidade para separar as partículas de ouro da areia.



Ela lembra que tomou a decisão por causa do preço excessivo que estava pagando ao único vendedor de mercúrio autorizado, enquanto os garimpeiros informais estavam obtendo seus suprimentos de contrabandistas. “É difícil ser formal em uma terra ilegal”, resume ela.



Quando começou a produzir “ouro ecológico”, se deparou com o mercado. Seu ouro tinha aparência diferente daquele processado com mercúrio e os compradores locais lhe davam menos. Então, ela fez um acordo para fornecer a um cliente em Lima, que lhe paga cerca de 70 dólares (R$ 369) por grama. Cercado pela mineração informal, Huanco se cansou do estigma: “Sinceramente, não quero mais que nos apontem como poluidores”.

