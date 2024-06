Um acidente entre um caminhão e uma carreta matou uma pessoa e fechou por mais de cinco horas a pista da BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas, na madrugada desta quarta-feira (12/6).



Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão verdureiro seguia no sentido Montes Claros quando bateu de frente com uma carreta carregada de cimento, que seguia no sentido contrário, na altura do km 471.

O motorista do caminhão, de 36 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local. O condutor e o passageiro da carreta não se feriram.

Os bombeiros fizeram a preservação e segurança do local até a chegada da perícia da Polícia Civil. Depois dos trabalhos de praxe, o corpo da vítima foi retirado das ferragens e entregue ao serviço funerário.

A rodovia foi interditada durante os trabalhos da perícia. Os bombeiros também jogaram serragem no asfalto para evitar derrapagens de outros veículos por causa do óleo derramado na pista no impacto da batida.

Às 6h38, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia foi liberada para o fluxo de veículos.