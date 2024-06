Situação do Cerrado e efeitos da mudanças climáticas no Norte de Minas serão discutidas em seminário

Historicamente atingido pelas secas, o Norte de Minas sobre com os efeitos das mudanças climáticas e com o desmatamento do Cerrado. As alternativas para o enfrentamento da situação serão discutidas no encontro regional do Seminário Técnico Crise Climática em Minas Gerais: Desafios na Convivência com a Seca e a Chuva Extrema”, que será promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nesta sexta-feira (14/06), em Montes Claros, cidade-polo da região.

O evento acontecerá na Biblioteca Central Antônio Jorge, no campus-sede da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), a partir das 9 horas, com falas de técnicos e especialistas. De acordo com a ALMG, o evento é uma importante etapa para escuta da sociedade e para identificação de boas práticas de convivência com os desafios ambientais.

A iniciativa tem como objetivo construir soluções estruturantes e de longo prazo para a convivência com os fenômenos climáticos extremos. Encontro semelhantes serão realizados em sete municípios do interior mineiro. Paralelamente aos encontros promovidos em diversas regiões do Estado, grupos de trabalho discutem planos e políticas públicas já existentes e apresentam sugestões para aprimorá-los.

O resultado das reuniõeds irá compor o relatório dos grupos técnicos, que trabalham em quatro dimensões – ambiental, social, econômica e institucional/governança. Esses grupos, formados por pesquisadores de universidades especialistas e poder público, realizam estudos e pesquisas sobre a crise climática desde o lançamento do projeto pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, em 14 de março passado.

“Vamos fazer um trabalho longo, perene, para que, ao final do ano, já tenhamos resultados positivos para amenizar tanto a seca severa que assola parte do Estado, mas também para os problemas acarretados pelas fortes chuvas em outras áreas”, anuncia Martins Leite.

Durante o seminário em Montes Claros, haverá a apresentação da situação da região perante a crise climática e exemplos de boas práticas para a convivência com as mudanças no meio ambiente. P ela manhã, o professor Mário Marcos do Espírito Santo, do Departamento de Biologia Geral da Unimontes, vai apresentar um panorama climatológico de Montes Claros e região. Em seguida, serão destacados os exemplos de boas práticas nessa área: assentamentos geraizeiros, manejo integrado de bacias hidrográficas e incentivo a usinas de energia solar.

À tarde, os impactos da crise climática serão discutidos por três professores do Instituto de Ciências Agrárias (ICA) do campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Montes Claros: Áureo Eduardo Magalhães Ribeiro, Flávia Maria Galizoni e Flávio Gonçalves.

A etapa final do seminário será realizada na ALMG nos dias 8 e 9 de agosto. As propostas apresentadas pelos participantes do evento poderão se desdobrar em pedidos de providências para autoridades, projetos de lei para aprimorar políticas públicas e emendas ao Orçamento do Estado e ao Plano Plurianual de Ação Governamental.

Além disso, por meio de parceria da ALMG com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC), serão fomentados projetos de inovação tecnológica voltados para o enfrentamento da crise climática.