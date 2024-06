Uma mulher de 20 anos que está grávida foi atropelada no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Estrela do Oriente, Região Oeste de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, a vítima atravessou “repentinamente” na frente de um carro e foi atingida, sofrendo um traumatismo cranioencefálico e um corte na cabeça.







Em depoimento, o motorista, de 37 anos, relatou à corporação que viu a mulher e mais outros quatro pedestres encostados em uma mureta aguardando para atravessar a via e que ela teria entrado na frente do veículo de forma repentina. Ele alegou que tentou frear, mas não conseguiu.







A vítima informou que atravessou abruptamente porque achou que o veículo entraria no posto de gasolina próximo ao local.

A PMMG ressaltou que não há passarela para os pedestres atravessarem e que o motorista prestou todo socorro necessário à mulher, que foi atendida e levada para a Maternidade Odete Valadares, no Bairro Prado, Região Oeste de BH.

