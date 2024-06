Um dos ex-advogados de Adélio Bispo, condenado pela facada no então candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL) em 2018, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (11/6). Fernando Magalhães, que também participou da defesa de Marcos Aparecido - o Bola, estaria ligado ao crime organizado do Primeiro Comando da Capital (PCC) e de lavagem de dinheiro.





Durante a ação foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas Gerais, e São José da Lapa e Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No último endereço fica o escritório de Magalhães.





Também foram cumpridos ordens judiciais que determinavam a lacração e suspensão das atividades de 24 estabelecimentos comerciais e o bloqueio de R$ 260 milhões de bens de pessoas físicas e jurídicas.





A operação aconteceu no mesmo dia em que a Polícia Federal concluiu as investigações do atentado contra Bolsonaro em 2018. No documento, o órgão apontou que Adélio Bispo foi o único responsável pelo ataque.





Em conversa com a imprensa nesta manhã, o diretor-geral da PF Andrei Rodrigues afirmou que, apesar da ligação do ex-defensor de Adélio com o crime organizado, ele não teve relação com a facada. "O advogado é ligado ao crime organizado. Mas [não há] nenhuma vinculação desse advogado com a tentativa de assassinato do ex-presidente. Nós informamos ao Judiciário, sugerindo o arquivamento dessa parte do inquérito", disse Andrei.





A reportagem procurou o escritório de Fernando Magalhães, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.