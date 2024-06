Um homem de 37 anos acusa a ex-namorada, de 27 anos, de estuprá-lo com um vibrador dela, em Muriaé, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (7/6). O abuso, conforme a vítima, foi gravado e publicado nas redes sociais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que manteve um relacionamento com a suspeita por dois anos, mas devido às constantes crises de ciúmes e agressões por parte da mulher, decidiu pelo término da relação há cerca de um mês. No período em que ficaram separados, a suspeita não aceitou o rompimento e chegou a danificar o carro do ex-companheiro.

Na quarta-feira (5/6), a vítima encontrou um vídeo seu nas redes sociais. Nas imagens, conforme consta no registro policial, a mulher insere um vibrador no ânus do homem, enquanto esse, aparentemente sonolento, tenta afastar o acessório. No entanto, a mulher sorri e diz que estava “doida pra jogar na internet”. Aos militares, o homem alegou que não se lembra do fato e que acredita que a ex tenha colocado remédios em sua bebida.

Além de publicar as imagens na internet, a mulher também teria enviado o vídeo para a vítima e confirmado que foi a responsável pela divulgação: “Não falei que tinha um vídeo seu e que ia te ridicularizar”. Depois, em nova mensagem, a suspeita se desculpou e pediu que o homem não a processasse, caso contrário iria registrar uma falsa denúncia de agressão.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.