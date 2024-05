A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) confirmou que o recurso destinado para a conclusão do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF) é apenas para as obras estruturantes.

Justamente por não ter recursos para a compra de equipamentos é que a Ebserh fez um pedido para o Governo de Minas entrar como parceiro. O estado sinalizou com a destinação de R$ 90 milhões para a compra dos equipamentos.

Esse recurso virá do montante separado para o término do Hospital Regional de Juiz de Fora, que foi descontinuado pelo governo mineiro no mês passado. No entanto, essa destinação de recursos ainda não está sacramentada. O Ministério Público estadual busca uma mediação entre o Governo de Minas e a Prefeitura de Juiz de Fora, já que a finalização do Hospital Regional tinha sido um pacto firmado no acordo financeiro após o rompimento da barragem de Brumadinho.