O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a chamada ‘Lista Suja’, que contabiliza registros do trabalho análogo à escravidão no Brasil.

Na lista, os casos foram liderados pelo Sul e Sudoeste de Minas, seguidos pelo Triângulo Mineiro. A partir dos dados, o Estado de Minas mapeou as ocorrências para mostrar de onde vêm os casos que motivam a liderança mineira.

E, no Centro de BH, seguranças do governador Romeu Zema entraram em confronto com servidores estaduais.

A confusão aconteceu quando os agentes de segurança pública faziam uma manifestação contra a proposta de reajuste salarial apresentada pelo Governo de Minas. Os servidores tentaram bloquear a passagem do carro que levava o governador, até que foram impedidos pelos seguranças.

Agora um alerta para os motoristas. Por causa das obras de revitalização, a MG-010 vai estar com uma das três faixas interditada até domingo (26).

A via dá acesso ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e está passando por melhorias da sinalização horizontal e vertical, além dos dispositivos de segurança viária.

Lei obriga hospitais de BH a apresentar informações sobre abortos

Uma nova lei exige que hospitais públicos e privados de Belo Horizonte apresentem relatórios mensais à Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) sobre os abortos realizados nas instituições de saúde. O texto foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de sexta-feira (17/5) e já está em vigor.

Nikolas gastou R$10 mil da Câmara dos Deputados em viagem aos EUA

A Câmara dos Deputados gastou ao menos R$ 32,7 mil com a viagem de três deputados bolsonaristas aos Estados Unidos para acompanhar uma audiência no Congresso americano sobre a suposta perseguição a lideranças de direita no Brasil. Entre eles, estava o mineiro Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais bem votado da história do país.





Com vítimas de desastre à espera de reparação, BHP busca fusão bilionária

Autora de oferta multibilionária para se fundir com outra gigante mundial da mineração, a multinacional BHP Billiton – uma das controladoras da mineradora Samarco, responsável pela tragédia que em 2015 devastou a Bacia do Rio Doce a partir de Mariana, na Região Central de Minas – poderia arcar com 98,5% das indenizações pedidas pelas vítimas em ação na Inglaterra, caso usasse nas reparações o valor que ofertou no negócio.

Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta segunda-feira (20/5)

Uma manutenção operacional na rede da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) pode interromper o fornecimento de água nesta segunda-feira (20/5) em alguns bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Copasa, o abastecimento de bairros de BH, Sabará e Santa Luzia podem ser afetados.





Stalker presa por perseguir médico em MG mandou 1,3 mil mensagens em um dia

Uma mulher de 23 anos foi presa por stalking depois de perseguir durante cinco anos um médico e sua família, em Ituiutaba, cidade do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Kawara Welch foi presa no dia 8 de maio após cometer os crimes desde 2021. O caso foi divulgado no domingo (19/5) pelo "Fantástico", da Globo.





Cidade de MG que bateu recorde de calor tem encontro sobre crise climática

Com 34 mil habitantes, a pequena Araçuaí, em Minas Gerais - cidade que ocupa o posto de mais quente do Brasil - recebe nesta segunda-feira (20/5) o Seminário Técnico Crise Climática em Minas Gerais: Desafios na Convivência com a Seca e a Chuva Extrema. A iniciativa é da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que vem pautando no último mês projetos sobre prevenção de desastres e ligados ao meio ambiente.