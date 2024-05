Destaques do dia (16/5): desconto no IPTU, presos por ‘Jogo do Tigrinho’ e multa para quem comprar fios roubados

Belo-horizontinos podem ganhar até R$ 2 mil de desconto no IPTU, casal preso por divulgar ‘Jogo do Tigrinho’ e projeto prevê multa para quem comprar fios roubados. Esses são alguns destaques desta quinta (16) em Minas.





Os moradores de Belo Horizonte que adotarem jardins de chuva nas calçadas de suas casas, vão ganhar até 10% de desconto no IPTU, com valor máximo de R$ 2 mil. A medida publicada hoje no Diário Oficial do Município (DOM), pretende incentivar os cidadãos para que ajudem nas ações de melhoria ambiental na capital mineira.





Para participar do programa, o titular do imóvel tem que assinar um termo se responsabilizando a realizar, com recursos próprios, ações de manutenção e de monitoramento do jardim. O desconto vai valer para os próximos cinco anos.





Outra notícia que repercutiu em Minas. Um casal de influenciadores mineiros foi preso em flagrante em um condomínio de luxo no Espírito Santo, mediante uma operação da Polícia Civil contra jogos de azar digital. A dupla é investigada por movimentar aproximadamente R$ 20 milhões de forma suspeita e o dinheiro, segundo apuração, teria sido arrecadado com "Jogo do Tigrinho", que funciona como um caça-níquel on-line, o que é proibido no Brasil.





Agora falando de segurança pública. Um projeto de lei que pretende acabar com os crimes de furto e roubo de fios de cobre ou alumínio em Minas Gerais foi aprovado na Assembleia Legislativa (ALMG). Entre as medidas propostas, há a previsão de multa, de R$ 5 a R$ 50 mil para qualquer pessoa que comprar, armazenar, reciclar ou vender os equipamentos. Outros objetos como geradores, baterias e placas metálicas também são considerados pelo projeto.







Animais silvestres enviados via Correios são apreendidos

Duas cobras-de-milho e um lagarto teiú foram apreendidas durante uma investigação de entrega de animais silvestres via Correios em Lavras, no Sul de Minas. A ação policial foi realizada pela equipe de apuração de crimes ambientais, vinculada à Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade, em colaboração ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema/PCMG), que repassou as informações acerca das encomendas com destinatários no Sul de Minas.

Tempo em Minas: onda de calor acaba, mas altas temperaturas continuam



O calorão em Minas Gerais deve dar uma trégua nesta quinta-feira (16/5), mas algumas localidades continuarão marcando altas temperaturas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas máximas continuam acima da média, chegando a 35°C no Norte e Noroeste do estado, mas não tão elevadas como antes, nos dias em que Minas enfrentou uma onda de calor.





Aplicativo vai indenizar consumidor da Grande BH ameaçado por entregador

Uma empresa de aplicativo de transporte de passageiros e entregas foi condenada a indenizar, em R$ 10 mil, um consumidor de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por ter sido ameaçado por um entregador depois de avaliá-lo negativamente.





BR-381: terceiro leilão da 'Rodovia da Morte' é marcado para agosto

O novo leilão de concessão da rodovia BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, foi marcado para o dia 29 de agosto. O edital aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta quinta-feira (16/5) permite a duplicação de 134,27 km do trecho que ficou conhecido como “Rodovia da Morte”, pelo alto número de acidentes nas últimas décadas.





A rodovia vai passar pela terceira tentativa de leilão em três anos. Em duas rodadas , nenhuma empresa demonstrou interesse em assumir a gestão do trecho.





Plataforma de literatura independente de Minas é lançada

A plataforma de literatura Estante Mineira foi lançada nesta quinta-feira (16/5), na Biblioteca Pública Estadual, na Praça da Liberdade. Projeto da Crivo Editorial, o objetivo é potencializar a literatura de autores do estado reunindo e representando editoras independentes de Minas.





O site possibilita o acesso à parte da produção literária mineira e conta, até então, com a participação de 31 editoras e mais de 400 títulos.