Ministro André Mendonça será membro titular do Tribunal Superior Eleitoral

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça vai ocupar o lugar de integrante titular no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi eleito nesta quinta-feira (16/5) com 10 votos. É tradição indicar o ministro substituto mais antigo para o posto, cargo que ele ocupava desde 2022.

Com a saída do atual presidente, Alexandre de Moraes, Mendonça irá ocupar a vaga. Já o cargo de presidente do TSE ficará por conta da ministra Cármen Lúcia.

Em junho, a titularidade do TSE também terá Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Gallotti, André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques.

Mendonça elogiou a atuação de Moraes à frente do tribunal. Durante a presidência, o ministro combateu desinformações, mentiras e suspeitas sobre as urnas eletrônicas vindo de Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. Os críticos nunca apresentaram provas que justificavam suas acusações