A exposição “O que você estava vestindo?”, de Marcela Teixeira Godoy, professora do Departamento de Biologia Geral da Universidade Estadual de Ponta Grossa, é parte da programação do evento “É problema nosso sim: prevenção e resposta à violência sexual contra crianças e adolescentes”, realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Me Too Brasil, organização que se movimenta contra o assédio e abuso sexual.

Aconteceu no centro de convenções da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na Avenida João Pinheiro, Região Centro-Sul de BH. A ação foi pensada para capacitar profissionais, principalmente da área da educação, na prevenção contra a violência sexual infantil.

A apresentação de Marcela Godoy expõe peças de roupas que vítimas de violência sexual estavam usando quando foram violadas. É um projeto de extensão em parceria com a Universidade de Arkansas, nos Estados Unidos.

Além da exposição, o projeto conta com um trabalho de prevenção e acolhimento no estado de Ponta Grossa, Paraná, com uma rede de apoio de advogados, psicólogos e assistentes sociais, e tem como principal objetivo desculpabilizar as vítimas.

Com as roupas, são reveladas histórias e circunstâncias. Marcela Godoy afirma que é necessário “deixar os abusadores desconfortáveis” e desmistifica a culpa da violência ser vinculada à roupa, local, comportamento ou qualquer outra questão se não o autor desse crime. Ela diz que, com a autorização das vítimas e famílias, a exposição tem peças de roupas originais de pessoas violentadas.

Conforme o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2023), o ano de 2022 marcou o maior número de casos notificados de estupro de vulneráveis no Brasil (0 a 13 anos), somente em Minas Gerais foram notificados 3.388 casos.





A exibição integrou hoje (14/05) a ação para capacitar, essencialmente, profissionais da educação no combate a violência sexual de crianças e adolescentes Reprodução/Arquivo pessoal

O evento contou com paineis como o “Panorama da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil”, apresentado pela professora de Direito Constitucional, Luciana Temer. Em seguida, a doutora em psicologia cognitiva, Lilian Milnitsky Stein, falou sobre “O relato de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e a importância do cuidado no seu recebimento”.





A ação seguiu com uma roda de conversa sobre o tema: “O papel da educação e dos profissionais da educação na prevenção e acolhimento das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual”, comandado por Amanda Sadalla, mestre em Políticas Públicas, e Telma Araújo Porto Couto, orientadora pedagógica.





Outro painel foi o “Enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e fluxo de encaminhamento dos casos”, apresentado pelas promotoras de Justiça Aline Arroxelas Galvão de Lima e Paloma Domingues.





O evento encerrou com a exposição “O que você estava vestindo?”, exposta somente no dia da ação do MPMG e da Me Too Brasil.