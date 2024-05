As mortes de dois detentos que ocorreram na última semana na Região Metropolitana de Belo Horizonte estão sendo investigadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Segundo a secretaria, não é possível afirmar que os óbitos tenham relação com o uso de drogas da família K.

As drogas K, também conhecidas como K2, K4, K9 ou “spice”, têm alto potencial toxicológico e podem levar, em casos extremos, à morte.

A morte mais recente ocorreu nessa segunda-feira (13), no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Betim. Robson da Silva Melo, de 33 anos, foi encontrado na cela sem sinais vitais. Policiais da penitenciária sentiram a falta depois que o detento não respondeu à contagem dos presos. As investigações do caso estão sendo feitas pela Polícia Civil.

Dias antes, na quinta-feira (9), um detento do Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, morreu após ser encontrado imóvel e sem respiração por seus colegas de cela. José Batista Leite, de 69 anos, foi levado para o hospital por policiais penais que, anteriormente, tentaram reanimá-lo, mas não resistiu e morreu.

Segundo a Sejusp, José era portador de hipertensão arterial sistêmica e de doença renal crônica, e fazia hemodiálise três vezes por semana. A direção da unidade prisional instaurou um procedimento interno para apurar o ocorrido.

Saiba mais sobre a droga K, que pode ter causado ao menos 13 mortes em MG

Tráfico nos presídios



Mais de 100 pontos da droga K9 foram encontrados em dois presídios da Região Metropolitana de BH durante operação da Sejusp e do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) realizada nos dias 7 e 8 de maio. As inspeções foram feitas no Presídio Inspetor José Martinho Drumond e no Presídio Antônio Dutra Ladeira, ambos em Ribeirão das Neves.

Treze mortes de detentos registradas desde o final do ano passado em penitenciárias das Grande BH acenderam o alerta para o tráfico de drogas da família K entre os presos do estado.

Saiba mais: ‘Droga K’ é apreendida em presídios da Grande BH; mortes são investigadas