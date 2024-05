A clínica veterinária de uma universidade de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, foi condenada a indenizar uma tutora ao perder o cachorro dela. A proprietária do cão, de raça não identificada, será reembolsada em R$ 8 mil por danos morais.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o animal fugiu enquanto estava sob a guarda da entidade para realizar uma castração. A dona do pet o levou à clínica em junho de 2018 pela manhã e a castração seria realizada à noite. No entanto, pouco antes do horário agendado, ela recebeu um telefonema da instituição avisando que o cão havia fugido por volta das 15h e não havia sido localizado.

Segundo a universidade, enquanto duas estagiárias levavam o animal para andar em um jardim, na tentativa de acalmá-lo, ele fugiu. Esforços teriam sido feitos, durante certo tempo, mas sem sucesso. A tutora sustentou que o cachorro estava na família há 19 anos, tinha problemas de saúde e sua perda teria causado sofrimento e angústia.

Em sua defesa, a universidade argumentou que o tratamento ofertado era gratuito e que o pedido deveria ser julgado improcedente. Além disso, alegou que a mulher não especificou a dor moral sofrida em relação à perda do cão para ensejar a condenação por dano moral.

O juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas estipulou o valor da indenização em R$ 5 mil, mas depois subiu para R$ 8 mil. O magistrado ponderou que o sumiço de um bicho desta natureza é capaz de causar abalo na vida familiar e um sentimento de dor, sofrimento, apto a ser indenizado.

