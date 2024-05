Três bairros de Belo Horizonte ficarão sem água nesta segunda-feira (13/5). Segundo a Copasa, o abastecimento será interrompido devido à manutenção operacional de emergência. O mesmo motivo também vai interromper o abastecimento em Nova Lima e Santa Luzia, na Grande BH.



Em Belo Horizonte, o desabastecimento vai ocorrer nos bairros Cachoerinha, Renascença e Santa Cruz, todos na Região Nordeste. A previsão é que o abastecimento seja normalizado, de forma gradativa, ainda no decorrer da noite de hoje.

Já em Santa Luzia, o abastecimento vai parar somente nesta terça-feira (14), com previsão para voltar na madrugada de quarta-feira (15). Os bairros afetados serão: Adeodato, Barreiro do Amaral, Bela Vista, Bom Jesus, Bonanza, Camelos, Centro, Colorado Condomínio Estancias dos Lagos, Condomínio Recanto da Mata, Condomínio Retiro do Recreio, Córrego Frio, Córrego Tenente, Distrito Ind. sim ao da Cunha, Esplanada, Fazendinha do Barão, Fecho, Idulipê, Imperial, Industrial Americano, Kennedy, Maria Adélia, Mata dos Ipês, Mirante do Barão, Moreira, Parque Boa Esperança, Parque Nova Esperança, Petrópolis I, Petrópolis II, Pinhões, Quarenta e Dois, Santa Matilde, Santa Monica, Soa Geraldo, Vila das Mansões, Vila Parnaso e Vila São Mateus.

Na quarta-feira (15) é a vez do abastecimento ser interrompido em Nova Lima, onde o bairro Vale do Sereno será afetado. A previsão é que o abastecimento seja restabelecido, gradativamente, no decorrer da noite do mesmo dia (15).

De acordo com a Copasa, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos da operação de emergência.