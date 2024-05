Na quarta-feira passada, dados consolidados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento por Satélite (Prodes), divulgados em Brasília, apontaram queda de 21,8% no desmatamento na Amazônia Legal, de 19,5% para área de não floresta do bioma e de 9,2% no Pantanal. As informações são referentes ao período entre os meses de agosto de 2022 e julho de 2023, em comparação ao ciclo anterior. Números importantes diante do fantasma dos desastres climáticos que cada vez mais assombra o Brasil.



Nos últimos 15 dias, a catástrofe provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul comove o país ao mesmo tempo que evidencia a urgência em cuidar do meio ambiente. Os especialistas alertam sobre os riscos que nos esperam se condutas complexas continuarem sem aplicação. Aquele futuro anunciado de eventos trágicos, na verdade, parece ter chegado.



Também na quarta-feira passada, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgou um relatório que indica 12 situações extremas registradas em território brasileiro em 2023. O documento aponta cinco ondas de calor, três chuvas intensas, uma onda de frio, uma inundação, uma seca e um ciclone extratropical.



Um estudo da Universidade de Michigan (EUA) indica um panorama preocupante no campo da saúde nacional. O potencial de transmissão das arboviroses – doenças que incluem dengue, zika e chikungunya – pode aumentar 20% nos próximos 30 anos devido às mudanças climáticas.



No Rio Grande do Sul, as autoridades ainda contam os desabrigados, os desalojados, os feridos e os que não sobreviveram às águas – ontem, a Defesa Civil confirmou 143 óbitos. Dos 497 municípios gaúchos, ao menos 444 relataram problemas com os temporais. A calamidade pública afetou cerca de 2 milhões de pessoas. A infraestrutura está amplamente comprometida e o trabalho de reconstrução vai exigir muita força humana e a disponibilização de recursos financeiros vultosos.



Distante do Brasil, outro evento climático também provoca um cenário avassalador. Fortes chuvas na sexta-feira causaram inundações no Norte do Afeganistão, deixando mais de 300 mortos. Desde abril, tempestades naquele país têm destruído vilarejos e terras agrícolas.



A crise ambiental instalada precisa apressar a busca por soluções globais que permitam um equilíbrio entre os recursos existentes e o consumo deles pelas nações. Os efeitos da destruição sugerem que, até agora, as medidas adotadas não foram suficientes para solucionar a questão.



No caso das áreas verdes, o desmatamento é gravíssimo. O Brasil depende do que elas oferecem: produção de sombra e oxigênio, retenção de gás carbônico e resfriamento do clima. A preservação da Amazônia e dos demais biomas – Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal – é crucial para os brasileiros.



As equações que envolvem atitudes individuais, posições governamentais e decisões macroeconômicas precisam ser resolvidas. A conscientização dos cidadãos, o empenho dos políticos e o comprometimento dos empresários são partes vitais na garantia da sobrevivência no planeta.



Os extremos de calor e de frio, as tempestades e os ventos assustadores são situações que deixaram de ser exceções no Brasil e no mundo. Políticas preservacionistas eficientes devem ser executadas para barrar a remoção das vegetações nativas. Outro ponto fundamental é a ampla implementação de modelos de produção de cunho sustentável, garantindo o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Discussões como a expansão das fronteiras dos biomas para a prática de atividades agropecuárias precisam ser encaradas.



Diante de cenas estarrecedoras produzidas pelas catástrofes ambientais, as respostas precisam ser na mesma proporção. Reduzir os níveis de desmate e de poluição, diminuir o desperdício de alimentos e de produtos, buscar formas alternativas aos combustíveis fósseis, aumentar o consumo sustentável são algumas ações imprescindíveis. O mundo acompanha e sente os efeitos do uso e abuso da natureza. A preservação dos ativos tem de ser a nova ordem mundial. Essa é a tarefa inadiável que as mudanças climáticas impõem à civilização na atualidade.