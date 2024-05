O domingo (12/5) do Dia das Mães deve ser de tempo aberto com sol em Minas Gerais e em Belo Horizonte, assim como a previsão para este sábado (11/5) e o restante da semana, segundo previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a previsão para hoje na capital mineira é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura elevada durante o dia. A temperatura mínima foi de 17,9°C e a máxima deve chegar aos 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.



Na Regional Oeste, na Estação Meteorológica de Cercadinho, a temperatura mínima registrada foi de 17,9°C e sensação térmica de 11,4°C, às 3h. Na Estação Meteorológica da Pampulha, a temperatura mínima foi 19,2°C e sensação térmica 20,9°C, às 5h.

A Grande Belo Horizonte se encontra na zona de alerta máximo, classificada como de "grande perigo" para efeitos de onda de calor, ativo para todo sábado também nas regiões do Triângulo, Centro-Oeste, Zonada Mata, Sul e parte da Região Central de Minas Gerais, segundo o Inmet.