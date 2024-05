Imagem de São Benedito foi recebido com festa pela comunidade no interior de Congonhas

Dia de festa para celebrar a volta de uma escultura barroca que é símbolo de devoção, luta comunitária e esperança. Moradores de Lobo Leite, em Congonhas, na Região Central de Minas, comemoram, na noite desta quinta-feira (9/5), a entrega da imagem de São Benedito, furtada há 28 anos da Capela Nossa Senhora da Soledade.

A restituição, a cargo do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), ocorreu durante missa com participação de autoridades, moradores e fiéis, que mantêm a confiança de que outros bens culturais e espirituais, igualmente desaparecidos, retornem ao templo tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG).

Na entrada da capela, distante 12 quilômetros do Centro de Congonhas, três jovens trajados com as vestes de São Benedito deram boas-vindas a moradores e visitantes. As roupas foram feitas pela costureira Maria Ângela Santana da Silva, de 65 anos, que acompanhou a cerimônia com muita emoção. “Ele vai ficar no altar, mas pedimos a Deus pela volta das imagens de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário, que ficavam ao lado e foram levadas pelos ladrões”.

Canonizado no século XIX e considerado, na religiosidade popular, protetor das cozinhas e ícone da hospitalidade e da humildade, São Benedito recebeu outra homenagem no templo de Lobo Leite: durante ofertório da missa celebrada pelo padre Geraldo Barbosa, titular da Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, foram distribuídos doces aos presentes como forma de agradecimento e lembrando as atividades de São Benedito.

Para o sacerdote, a volta da imagem é motivo de grande satisfação, principalmente porque a comunidade se mobilizou. “A alegria não é apenas por se tratar de uma peça de conteúdo histórico e artístico, mas pela devoção popular”, disse. Satisfeito, Jorge André Claudino, de 62 anos, nascido e criado em Lobo Leite, lembrou que São Benedito era um santo negro, e que o coro da paróquia resgatou antigo hino de louvor a ele.

Imagem de São Benedito foi furtada há 28 anos da Capela Nossa Senhora da Soledade, na comunidade de Lobo Leite Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas

Retorno

O objeto de fé que retorna agora a Lobo Leite iria a leilão em 17 de abril, sendo retirado do pregão após denúncia de moradores que viram o anúncio da comercialização no site da casa de leilões e fizeram denúncia no Sistema de Resgate de Bens Culturais Desaparecidos (Sondar), que tem à frente a Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Proteção do Patrimônio Cultural e Turístico (CPPC)/MPMG.

Presente à entrega da peça sacra, o titular da CPPC/MPMG, promotor de Justiça Marcelo Maffra, informou que o resgate da imagem de São Benedito foi o mais rápido até hoje. “Está no ‘padrão ouro’ do Sondar”, disse Maffra em referência ao Sistema de Resgate de Bens Culturais Desaparecidos, do MPMG. O bem cultural e espiritual pertencente à Capela Nossa Senhora da Soledade foi denunciado na plataforma digital em 9 de abril e quatro dias depois já havia sido retirado do leilão, com o compromisso de o detentor da peça entregá-lo às autoridades.

“Trata-se de uma peça do século 18, com 38 centímetros de altura, em madeira policromada. O santo carrega um pedaço de pão na mão, o que possibilitou de imediato a identificação da imagem”, disse Maffra. Ele destacou a participação da comunidade na entrega do objeto de fé. “Conseguimos recuperar uma peça que estava desaparecida há décadas. Além da restituição da imagem, é fundamental a proteção para que outros bens não sejam levados”.

Também presente à celebração, a presidente do Iepha-MG, Marília Palhares Machado, disse que “o objetivo da proteção do patrimônio cultural é garantir a permanência de bens produzidos por gerações passadas para fruição das novas gerações, além de permitir que a memória permaneça viva e possa ser ressignificada”.

Furtos

A imagem de São Benedito foi furtada da Capela Nossa Senhora da Soledade, do distrito de Lobo Leite, na madrugada de 4 de outubro de 1996 – foi a segunda ocorrência, sendo a anterior em 23 de janeiro de 1981.

Das peças furtadas em 1996 – Nossa Senhora da Soledade (padroeira do distrito), Nossa Senhora das Dores, São José, São Joaquim, São Benedito e Santo Antônio – quatro foram encontradas (Santo Antônio, Nossa Senhora das Dores, São José e agora São Benedito).

Conforme registro, foram levadas em 1981 as imagens de São Brás, Nossa Senhora da Conceição, duas de Nossa Senhora do Rosário (uma grande e outra pequena), São Sebastião (pequeno), Santana com a filha e do Menino Jesus da imagem de São José, além de um crucifixo, 12 coroas de prata e uma âmbula e um cálice, todos de ouro.