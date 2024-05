Rebeca Nicholls*

Entender o trânsito de forma lúdica: esse é o objetivo do projeto do 5° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais que ensina crianças como serem pedestres e passageiros conscientes. A Transitolândia Inspetor Pimentel possui duas frentes de atuação: sua versão presencial no 5° Batalhão e a móvel. O local completa 40 anos neste 2024, mas está fechado para reformas.

Desde dezembro de 2023, a sede, localizada na Avenida Amazonas, está passando por reformas para melhorias no local e inclusão de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e cadeirantes. Com isso, as atuações do projeto estão sendo feitas apenas por meio da transitolândia móvel.

A Transitolândia foi fundada em 1984 e o Inspetor Pimentel foi a inspiração para o nome e objetivo do projeto, conforme explica o sargento Ronan Paula de Souza, um dos voluntários do projeto. "Antes perder um minuto na vida, do que a vida em um minuto - essa era a frase que o senhor Inspetor Pimentel usava em suas palestras sobre educação no trânsito nas escolas a convite dos diretores, professores e alunos”, relembra. Destinada ao público infanto-juvenil e iniciativa pioneira em área aberta no país, a Transitolândia é uma minicidade que reproduz as situações e leis de trânsito.

A iniciativa recebe alunos de instituições de ensino, crianças e suas famílias, grupos sociais e filantrópicos, com público na faixa de 5 a 12 anos. Os policiais utilizam jogos, teatro, música e dança para explicar conceitos importantes para o dia a dia do trânsito. Os atendimentos da transitolândia móvel não ficam apenas na região metropolitana e podem, inclusive, chegar a cidades do interior de Minas Gerais.

Somente em 2024, cerca de 3850 pessoas foram atendidas em 26 transitolândias móveis realizadas. No ano passado, quando os atendimentos também contavam com visitas na sede, o número foi ainda maior, com 26.000 pessoas atendidas.

O impacto do projeto é medido pelos relatos que chegam até os voluntários. O sargento conta que o projeto gera trocas relevantes entre as crianças e seus pais. “Os participantes passaram a observar vários detalhes como uso do cinto de segurança, a travessia correta nas ruas da cidade, inclusive orientam os pais quanto ao uso de celular no trânsito. Muitos adultos que também participaram da transitolândia quando criança voltam para trazer seus filhos para terem a mesma experiência que marcou a infância”, compartilha.

Além de apresentação teatral, as visitas contam com a parte prática, por meio da qual os alunos utilizam os conhecimentos adquiridos em uma pista que simula o trânsito e, com bicicletas e velocípedes, praticam a convivência no trânsito.

Serviço

Avenida Amazonas, 6227, Bairro Gameleira, Região Oeste.

Funcionamento: 8h30 às 17h30.

Telefone: (31) 2123-1276

