Após recomendação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliou, nesta quinta-feira (2/5), o público que pode receber a vacina contra a gripe. Com a medida, a população não vacinada a partir dos 6 meses de idade pode receber a dose até o fim da campanha, no dia 31 de maio.

Além da indicação do órgão ministerial, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ampliou o público pela “baixa adesão”.

Segundo o Executivo municipal, cerca de 1,1 milhão de doses estão disponíveis em todos os 152 centros de saúde, em sete postos extras e drogarias parceiras.

A cobertura vacinal está em 33,6% até o momento. Foram aplicadas cerca de 300 mil doses no grupo prioritário, sendo composto por gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de cinco anos e pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais.



No momento da vacinação, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina. A PBH destaca que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a dose contra a gripe juntamente com outras vacinas.

A dose é trivalente e protege contra três vírus, o H1N1, H3N2 e vírus influenza B.

As internações por doenças respiratórias na rede SUS-BH cresceram 15% de janeiro a abril em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, já foram registradas mais de 2,1 mil internações.

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os casos de síndrome respiratória aguda grave na capital mineira não estão estáveis e tendem a crescer em 75%. No restante do estado, a probabilidade de crescimento das infecções é de 95%.



Recomendação

Até o dia 21 de abril, apenas 22% do público-alvo tinha se vacinado contra a gripe, conforme levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. Cerca de 14,4 milhões de doses foram aplicadas para uma população-alvo de 75,8 milhões de pessoas. A campanha de vacinação começou no dia 25 de março.

A recomendação foi divulgada pela pasta nessa terça-feira (30/4) para conter os casos mais graves e internações pela doença. A indicação é que seja mantida a prioridade para os grupos mais vulneráveis a complicações da gripe.

Leia também: Governo amplia vacinação contra a gripe para público acima de 6 meses

Caberá aos estados e municípios definir a faixa etária a ser imunizada a partir das doses disponíveis em estoque.

Em nota, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que segue as recomendações do Ministério da Saúde e vai ampliar a oferta da vacina influenza para a população a partir de 6 meses de idade, "a depender da situação epidemiológica nos territórios, do estoque existente da vacina e da estratégia definida pelas secretarias municipais de Saúde. A partir desta quinta (2/5), as secretarias municipais serão oficialmente comunicadas pela SES-MG."