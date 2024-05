Está internado na Santa Casa de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, o homem, de 32 anos, que teve o nariz decepado depois de levar uma mordida de um amigo, na tarde de quarta-feira (1/5), na cidade de Francisco Sá, também no Norte do estado.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima bebia com um amigo, de 28 anos, num bar da cidade. Segundo o agressor, eles estavam bebendo desde o final da tarde do 1º de maio, mas não soube explicar o que teria acontecido, alegando, apenas se recordar de que o amigo o ameaçou de morte.

Conforme testemunhas, os dois começaram a discutir e partiram para a briga. Ninguém, no entanto, soube dizer o motivo da discussão. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local.

Quando chegaram, a vítima estava caída na rua com escoriações no rosto e a ponta do nariz decepada. A vítima foi levada para a UPA de Francisco Sá. A transferência para Montes Claros aconteceu pela manhã. Ele será operado.

O agressor foi preso e encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil vai investigar o caso.