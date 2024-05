O fazendeiro Leonardo Antunes Silveira, de 50 anos, foi atacado por um boi e morreu nessa quarta-feira (01/5), na fazenda Bom Sucesso, zona rural de Janaúba.



Segundo um funcionário da fazenda, o patrão estava trabalhando com funcionários quando o boi o atacou e o jogou contra as rodas de um trator que estava parado próximo.

Para tentar salvar o fazendeiro, segundo o funcionário, foi preciso afastar o boi, que ficou ao lado da vítima depois do ataque. Os funcionários colocaram o fazendeiro, desacordado, em um carro e o levaram para a cidade de Janaúba.

No caminho, encontraram uma ambulância do Samu, que tentou prestar socorro, mas Leonardo já estava morto. Ficou constatado que ele tinha uma fratura no crânio e outra em um dos braços.