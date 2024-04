820 quilos de maconha. Esse o total da droga apreendida pela Polícia Militar em um galpão, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Dois suspeitos de serem proprietários da droga, K. K. J. S., de 19 anos, e S. J. N., de 38, foram presos. Dois veículos, um Celta e um Saveiro, foram apreendidos.

A droga estava distribuída em 767 barras. A PM chegou até o local, a partir de uma denúncia anônima de que um carregamento, que tinha como destino a distribuição no Triângulo Mineiro, chegaria a Uberlândia.

O Serviço de Inteligência foi acionado para descobrir o local onde a droga poderia ser descarregada e armazenada. Chegaram a um galpão, alugado no sábado, no Bairro Daniel Fonseca, às margens da BR-365, que liga Montes Claros a São Simão, em Goiás, passando por Uberlândia.

A droga era originada do Paraguai e os traficantes teriam agido com rapidez, pois apesar do local ter sido alugado há apenas um dia, a droga tinha sido escondida em meio a um lamaçal no interior do galpão. Além disso, as embalagens foram fechadas a vácuo e as caixas foram envolvidas com graxa o que, segundo os policiais militares, serviria para evitar o odor.

A carga de 820 quilos de maconha e os dois traficantes presos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal de Uberlândia.