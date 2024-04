A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde

Os belo-horizontinos têm mais um dia de sol e calor na capital. A previsão do tempo para este domingo (28/4) é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 31°C, enquanto a mínima foi de 16,8°C, segundo a Defesa Civil Municipal.



Já a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde.

Em Minas, a previsão é de céu parcialmente nublado nos Vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura estável. A máxima prevista é de 35 °C na Região Norte, enquanto a mínima deve ser de 12 °C no Sul.