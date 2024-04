SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A massa de ar quente e seco que se mantém sobre boa parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, além do norte do Paraná, fez com que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitisse neste sábado (27) um alerta laranja de perigo para altas temperaturas.





O documento mostra que a área que engloba todo o estado do Mato Grosso do Sul, a faixa sul de Mato Grosso e Goiás, oeste de São Paulo e norte do Paraná terão temperaturas que podem ficar 5ºC acima da média por até cinco dias. A previsão atual vale até a próxima quarta-feira (1º).





Essa condição atmosférica também garante dias ensolarados e baixa umidade do ar neste final de mês, que vai terminar sem previsão de chuva. A primeira semana de maio também promete ser quente e seca, em função do bloqueio atmosférico imposto pelo sistema de alta pressão.





"A massa de ar quente e seco continuou nessa área mais central do Brasil. Por falta das chuvas e o sistema de alta pressão acabou fazendo com que as temperaturas se elevassem, entrando no critério para o alerta da onda de calor", explica a meteorologista do Inmet Dayse Moraes, destacando que se a onda de calor se prolongar por mais do que cinco dias o alerta se torna vermelho.





Ela diz que diariamente os meteorologistas do Inmet se reúnem para reavaliar as condições climáticas. Por isso, afirma, ainda há a possibilidade de essa onda de calor se prolongar por mais tempo e até atingir outras regiões. Isso, no entanto, será confirmado posteriormente.





Segundo a previsão do Inmet, a capital que terá as maiores temperaturas até quarta-feira é Cuiabá (MT), com a sequência de 36°C, 37°C, 38°C e 39°C, a partir deste domingo (28). Campo Grande (MS) também será quente, com máximas de 34°C, 35°C, 36°C e 36°C.





As cidades do oeste paulista também sofrerão com a onda de calor. Em Presidente Prudente, por exemplo, a máxima deve atingir 35ºC neste domingo, subindo para 36ºC nos três dias seguintes. Em Araçatuba, as temperaturas vão subindo diariamente: 34ºC neste domingo, 35ºC na segunda e na terça, e 36ºC na quarta.





Na capital paulista, a previsão já era de ficar acima dos 30ºC até o dia 4 de maio, mas o Inmet atualizou a previsão e a máxima deste domingo até quarta-feira será de 33ºC, com o tempo abafado e umidade do ar baixa.





Aliás, na terça e na quarta, segundo o Inmet, a umidade pode ficar abaixo dos 30% em toda a área da onda de calor, o que é crítico. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices de umidade do ar inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Por isso, há a indicação de muita hidratação e evitar ficar exposto ao sol das 10h às 16h.