Três pessoas de uma família foram presas em Ituiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (25/4), por envolvimento com venda ilegal de armas de fogo, segundo a Polícia Civil (PCMG). O fornecedor seria um colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), e o caso foi descoberto por causa de uma tentativa de homicídio.

Leia também: Polícia prende dois homens suspeitos de atirar na cabeça de pitbull



O esquema foi desarticulado durante cumprimento de mandados de busca e apreensão pelas polícias Civil e Militar da cidade, que investigavam uma tentativa de homicídio no Bairro Universitário, causado por uma cobrança de dívida.





Uma arma foi encontrada na operação policial, e uma mulher, presa em flagrante. O registro dessa arma estava em nome de uma CAC, parente da mulher detida. A polícia, então, descobriu que ele tinha outros registros do tipo em seu nome.





Ele foi encontrado e, ao ser ouvido pelos policiais, disse que armas eram guardadas em casa, mas buscas mostraram que nenhuma delas estava no local. Ele acabou preso, suspeito de fornecer armamento para cometimento de crimes.





A terceira pessoa presa no caso foi a filha de um investigado, também da mesma família. Ele mentiu e distorceu informações, "praticando conduta ilegal e típica, prejudicando as investigações", como informou a Polícia Civil.

Mais levantamentos sobre o esquema deverão acontecer com a investigação em prosseguimento.