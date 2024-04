Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu ao ser atropelado por um caminhão na madrugada dessa quinta-feira (25) no Bairro Martins, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima passou a noite dormindo embaixo de um caminhão que estava estacionado. De manhã, quando o motorista ligou o caminhão para sair com o veículo, ele não teria percebido a presença do homem, que foi atropelado.

Pessoas que passavam pelo local viram a vítima pedindo socorro. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados.

Ao chegarem no local, os militares já encontraram o rapaz inconsciente. Ele ainda foi encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu e morreu.



A reportagem questionou a Polícia Civil e aguarda retorno.