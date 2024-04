Raio-X que mostra projétil na cabeça do pitbull

A Polícia Civil prendeu dois homens, de 18 e 20 anos, suspeitos de atirar na cabeça de um pitbull em maio de 2023, na cidade de Barroso, na Zona da Mata Mineira.





Segundo a investigação da PC, um dos rapazes segurou a coleira do cachorro e o outro atirou. A cena foi filmada e publicada nas redes sociais.





À época, o tutor do cachorro informou que não estava mais morando naquele imóvel, mas que deixou o pitbull lá como forma de proteção do espaço.





Apesar do ferimento, o cachorro recebeu atendimento médico e sobreviveu.



Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o cão ferido foi encaminhado com vida até uma veterinária da associação protetora dos animais, que realizou os primeiros atendimentos. "Por raio-x, constatou que o projétil estava ainda alojado no crânio do cão".

Conforme análise da profissional, o projétil não representaria risco de morte ao cão. "Por estar alojado em uma área sensível para retirada, ela optou por não realizar a cirurgia”, informou a PC, em nota.





Ainda segundo a polícia, os dois suspeitos estariam envolvidos em um homicídio ocorrido no começo do mês na região.