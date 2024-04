A Polícia Federal prendeu um homem nessa quinta-feira (25/4) recebendo uma encomenda com dinheiro falso nos Correios. O caso ocorreu em Carmo do Paranaíba e é o segundo episódio na região do Alto Paranaíba em apenas dois dias. O homem preso recebeu estava com R$ 3 mil em notas falsas.

A Polícia Federal recebeu informações de uma remessa de dinheiro falso para um endereço em Carmo do Paranaíba. Um equipe foi deslocada para a cidade e conseguiu prendeu um rapaz de 18 anos, em flagrante, quando ele retirava a encomenda numa agência dos Correios.

O envelope foi aberto e lá estavam 30 notas no valor de R$ 100 reais. A falsificação foi comfimada pelos policiais federais e o rapaz foi preso. O investigado foi encaminhado ao Presídio Estadual de Carmo do Paranaíba, onde ficará à disposição da Justiça.

Na última quarta-feira (24/4), outro homem foi preso também recebendo notas falsas em São Gonçalo do Abaeté. Eram 10 cédulas falsas de R$ 100, num total de R$ 1 mil. Ele tem 26 anos.

O crime tem pena de até 12 anos de reclusão. Agora, a Polícia Federal investiga se há ligação entre os dois casos, como um possível remetente em comum.