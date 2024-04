O maior mamífero terrestre nativo do Brasil será tema de uma programação exclusiva, no próximo sábado (27/4), no zoológico de Belo Horizonte. A data celebra o Dia Mundial da Anta, que vai contar com uma atividade educativa especial de comemoração no espaço de lazer da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O objetivo da ação é chamar a atenção para a conservação de uma espécie que desempenha papel valioso na manutenção da biodiversidade dos biomas onde ocorre. O bate-papo "Encontro com a anta" será em frente ao recinto misto, na Praça Nacional, das 10h às 13h.

A anta chega a medir dois metros de comprimento, mais de um metro de altura e pode pesar até 300kg. A fêmea costuma ser maior e mais pesada que o macho. As principais ameaças a esse animal são a perda de habitat e caça. "Mas existem outras que também precisam ser destacadas, como atropelamentos em rodovias, contaminação por agrotóxicos, queimadas, doenças pela proximidade com animais domésticos e até mesmo a presença de conflitos armados que têm, por exemplo, impacto negativo na conservação da anta-da-montanha (Tapirus pinchaque), espécie presente na Colômbia, Equador e Peru. O fato desse animal possuir o ciclo reprodutivo longo e apenas um filhote por vez, torna-o ainda mais vulnerável a todas essas pressões", explica a PBH.