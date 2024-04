A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) colocou em leilão o Lagoa Acqua Park, clube dos servidores de Belo Horizonte. O espaço fica localizado em Lagoa Santa, a 40 km da capital mineira. Segundo informações do site de imóveis onde o leilão está sendo feito, o valor do pregão chegou a casa dos R$18 milhões. Os interessados têm até o dia 30 de abril para dar seus lances.

O parque foi construído em 2000, mas foi desativado pela prefeitura em 2013 alegando os altos custos de manutenção. Na época, o empreendimento tinha mais de 7,2 mil sócios e era onde boa parte dos servidores públicos da capital aproveitavam o seu tempo de lazer na área de aproximadamente 483.431 m² com piscinas, quadras, lagoas, espaço para acampamento e áreas verdes. Em 2017, a Câmara Municipal de Belo Horizonte já havia realizado uma audiência pública para discutir o abandono do local.

Em nota, a prefeitura informou que o imóvel era da Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (BEPREM), mas com a extinção do órgão, em 2018, os imóveis foram passados para o Município de Belo Horizonte e não se encontram abandonado, uma vez que vigilantes fazem a guarda do patrimônio.

Em relação ao valor do leilão, o órgão esclarece que "o valor de cada um dos imóveis foi apurado mediante avaliação imobiliária realizada no ano de 2017, cujo processo foi acompanhado pelo Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), composto pelas entidades sindicais representantes dos servidores públicos, além de membros do Governo, de forma paritária. Além de supervisionado pelo Conselho Fiscal do RPPS - esse também composto, paritariamente, por membros das entidades sindicais e do Governo".







Com o leilão, a prefeitura estima arrecadar valor superior a 18 milhões. Até o final do ano, a gestão municipal estima que outras 200 propriedades municipais serão colocadas à venda ou leiloadas.



Leia a nota na integra:

"Em 2018, foi publicada a Lei nº 11.104, que transferiu a propriedade dos imóveis da antiga BEPREM para o Município de Belo Horizonte.



Em função dessa transferência, o Regime Próprio de Previdência recebeu o montante de R$ 95,7 milhões, valor esse que foi integralmente utilizado para pagamento dos benefícios previdenciários dos segurados do Regime.

O valor de cada um dos imóveis foi apurado mediante avaliação imobiliária realizada no ano de 2017, cujo processo foi acompanhado pelo Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), composto pelas entidades sindicais representantes dos servidores públicos, além de membros do Governo, de forma paritária. Além de supervisionado pelo Conselho Fiscal do RPPS - esse também composto, paritariamente, por membros das entidades sindicais e do Governo.

Desde a transferência do imóvel para o Município, a Prefeitura mantém a guarda e vigilância deste patrimônio que se localiza no Município de Lagoa Santa, inclusive por meio de contratação de empresa de vigilância, o que onera os cofres municipais"