Um caminhão guincho saiu da pista da BR-262 e capotou, matando o motorista de 50 anos na noite dessa quarta-feira (24/04). A mulher que estava na boleia sobreviveu. O acidente ocorreu no trecho da rodovia federal em Campos Altos, região do Alto Paranaíba.

O acidente ocorreu em um lugar íngreme e de difícil acesso. Os bombeiros encontraram o caminhão com as rodas para cima, na BR-262, cerca de 90 metros abaixo da via.

A mulher foi socorrida com vida, através de técnicas de rapel. Ela estava com algumas fraturas, mas consciente e orientada. Não foi informada a idade da mulher. Infelizmente, seu companheiro que dirigia o veículo morreu preso às ferragens.

As polícias Rodoviária e Civil foram ao local, o homem foi levado na manhã desta quinta-feira (25/04) para o IML de Araxá.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos