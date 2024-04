Em assembleia estudantil realizada nessa terça-feira (23/4), alunos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) decidiram pela greve a partir da próxima segunda-feira (29/4). Dos quase 50 mil estudantes matriculados na instituição, apenas 500 estiveram presentes. Desses, uma maioria foi a favor da paralisação, em uma votação realizada por contraste.

Na ocasião, foi feito o repasse da pauta de cada curso em suas respectivas assembleias locais, realizadas nos dias 15 e 16 deste mês. Os alunos declararam que a greve não se trata apenas da recomposição salarial e de planos de carreira dos profissionais, mas do corte orçamentário da educação federal.

Alguns discentes falaram sobre as contradições do governo Lula (PT), denominado de esquerda, mas construído majoritariamente por políticos do centro e da direita. A estudante de Letras Sarah Cecília Espírito Santo Ribeiro utilizou seu momento de fala para reforçar a importância do corpo estudantil alinhado à paralisação.

“Quando a gente fala que não quer passar por uma greve, que vai atrasar nosso calendário, a gente está falando que a gente aceita a educação que está posta agora, mas a gente não pode aceitar. A gente tem que lutar pela reforma da assistência estudantil, pelo repasse de orçamento pelas universidades públicas. A gente tá lutando pelos estudantes, pelos profissionais, pelos pesquisadores, pelos professores e pelos técnicos”, defendeu a graduanda.

Pontos que não foram revogados pelo governo atual, como o novo ensino médio (NEM), o pagamento da dívida pública e o orçamento secreto também foram criticados.

Organização da assembleia

A assembleia-geral estudantil foi organizada pelo Diretório Central dos Estudantes da UFMG (DCE-UFMG), eleito democraticamente pelo próprio corpo discente. Desde o início da paralisação dos servidores técnicos, em 11 de março, o DCE deu apoio à greve. O incentivo ganhou força nas últimas semanas e uniu reivindicações dos universitários para somar à mobilização.

O Diretório realizou 29 assembleias locais em diferentes prédios da UFMG para entender as pontuações dos estudantes, considerando as especificidades de cada curso. O intuito das reuniões locais era avaliar como os estudantes estavam avaliando a greve para, então, poder realizar uma assembleia maior e unificada. Para Luiza Datas, coordenadora-geral do DCE, a assembleia foi bem avaliada pela gestão do movimento e foi realizada de maneira democrática.

“Foi um momento da gente propor uma greve estudantil entendendo a necessidade de nos mobilizar para somar forças à greve dos técnicos e dos professores, mas de trazer como protagonistas as nossas demandas, que são muitas. Então construímos uma movimentação e agora vamos seguir nessa articulação para pensar como fazer tais cobranças, tanto do governo quanto da reitoria”, diz a coordenadora.

Luiza também explica que os estudantes que se encontram na UFMG atualmente se depararam com um certo ineditismo, já que há mais de dez anos a universidade não enfrenta uma greve de professores e a última mobilização ocorreu em 2016. A situação é intensificada com o afastamento que a pandemia proporcionou, visto que até 2019 as mobilizações eram feitas de forma presencial, nas ruas e em debates. Por isso, a gestão atual do DCE está tomando decisões da maneira democrática possível.

Ao contrário do que alguns alunos consideraram, a assembleia não esteve “esvaziada”. Isso porque, de acordo com o histórico de assembleias estudantis realizadas na UFMG, o número de presentes foi bastante alto. Dos milhares de alunos matriculados na instituição, o encontro mais cheio desde a redemocratização nacional contou com cerca de três mil estudantes, durante os atos pela educação de 2019.

Para a divulgação da assembleia-geral, foram distribuídos cerca de 20 mil panfletos dentro da universidade, além de avisos e formulários divulgados em canais de comunicação. O perfil oficial do DCE-UFMG, que conta com quase 30 mil seguidores, também teve um papel importante na propagação do assunto.



Posicionamento das entidades

Além dos estudantes, os presidentes dos Centros Acadêmicos (CAs) e Diretórios Acadêmicos (DAs) levaram o posicionamento de cada unidade. Durante a assembleia, foi conversado sobre a situação atual das negociações sobre as reivindicações.

O técnico administrativo (TAE) Bruno Kim falou em nome da categoria. Ele disse que apesar dos números terem mudado, o governo apresentou uma proposta bem aquém do esperado e a categoria continua insatisfeita e se sentindo desvalorizada.

Em nome dos professores, a professora aposentada da faculdade de Ciências Econômicas e ex-candidata ao governo de Minas, Dirlene Marques, falou sobre os desfalques orçamentários e sobre a desvalorização do plano de carreira docente e omissão do governo para com a educação. Ela também ressaltou que assim como os técnicos, os números apresentados estão aquém do pedido pela categoria e que não aceitarão.

Encaminhamentos

Após a votação foram levantadas duas propostas de organização. O DCE defendeu a criação de um grupo no WhatsApp para que os estudantes que desejem possam contribuir para a construção dos encaminhamentos.

Outros alunos levantaram a proposta da criação em assembleia de um comando de greve conciso. Como complemento dessa proposta, foi sugerido que os próprios DAs indiquem alguém de cada unidade e outros interessados.

As ideias foram debatidas e, em votação, as duas propostas foram aprovadas por 165 e 124 votos, respectivamente.



Entenda a greve

Desde 11 de março, os servidores técnicos administrativos (TAEs) das universidades federais estão parados por garantia de direitos. Entre as reivindicações, estão a reposição de perdas salariais acumuladas durante os governos Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), a reestruturação dos planos de carreiras, mais investimentos nas instituições e realização de um concurso para contratação de funcionários. O movimento também pede reajuste imediato dos auxílios e bolsas dos estudantes.

Já os professores também se encontram em luta pela recomposição salarial, pela valorização e reestruturação das carreiras dos servidores da educação pública federal e por melhores condições de trabalho. A recomposição dos quadros de professores por concurso público, a recomposição orçamentária das instituições federais e a equiparação de benefícios entre as carreiras do sistema federal e entre os servidores da ativa e aposentados também fazem parte das pautas da categoria.

Os professores reivindicam recomposição salarial de 7,06% já em 2024 e outras duas parcelas com o mesmo índice nos dois anos seguintes. Já os servidores administrativos, que estão paralisados desde o mês passado, pedem três parcelas iguais de 10,34%, em 2024, 2025 e 2026. De acordo com as entidades de classe que representam os trabalhadores, esses valores correspondem às perdas salariais das categorias desde 2016.