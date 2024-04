Aulas estão suspensas em todos os campi do CEFET-MG em razão de greve que já conta com 24 institutos e universidades federais em todo o país.

O CEFET-MG determinou, nessa quinta-feira (18/4), a suspensão de suas atividades em todos os campus por tempo indeterminado. A medida foi tomada após o término das discussões do Conselho Diretor da instituição. Nessa segunda (15/4), os docentes do instituto já haviam aprovado, por meio de assembleia multicampi, a adesão ao movimento grevista que move professores e técnicos-administrativos de universidades e institutos federais de todo o país.

Com a decisão do Conselho Diretor do CEFET-MG, as atividades estão suspensas, e nenhuma aula ou avaliação poderá ser aplicada. Além disso, a medida tem efeito retroativo, e todas as avaliações, aplicadas desde segunda, quando os docentes votaram pela adesão à greve, serão reaplicadas ao fim do movimento. Segundo o Comando Local de Greve dos Docentes do CEFET MG, é o maior movimento grevista desde 2016.

Em comunicado, instituição relata que a decisão tem o objetivo de “minimizar o prejuízo para os/as estudantes" e considerou solicitação formal do Conselho Central de Grêmio e do Diretório Central dos Estudantes (DCE) na decisão.



Conheça as reivindicações da greve

Recomposição do Orçamento das Instituições Federais de Ensino (IFE)

de forma que elas possam cumprir sua função social.

Recomposição da perda salarial de 39,92%, acumulada entre julho de

2010 e dezembro de 2023, assim como equiparação de benefícios aos

praticados no Legislativo e Judiciário.

Valorização e reestruturação das carreiras do magistério federal.



Entenda o cenário atual do movimento



As reivindicações têm proporção nacional, e, segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), 24 universidades federais estão em greve, e 11, com indicativo de aderir. A paralisação começou no dia 11 de março com o movimento dos técnicos-administrativos.







Saiba quem está em greve em Minas

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ)

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet)

Instituto Federal de Minas Gerais

Instituto Federal do Sul de Minas

Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM)

Universidade Federal de Alfenas (Unifal)

Universidade Federal de Lavras (Ufla)

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata