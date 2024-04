Colisão aconteceu na altura do trevo que dá acesso ao município de Cláudio

Três homens morreram na noite deste sábado (20/04) após uma batida entre dois carros na BR-495, em Carmo da Mata, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A informação é do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Até o fechamento desta publicação, as vítimas não tinham sido identificadas. O Samu diz ter recebido o chamado às 19h48 para socorrer as vítimas do acidente.

A colisão aconteceu na altura do trevo que dá acesso ao município de Cláudio. Uma das ambulâncias empenhadas no resgate veio dessa cidade. A outra foi solicitada na cidade de Oliveira.

No entanto, assim que os socorristas chegaram ao local, eles identificaram que as vítimas já estavam mortas. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.



O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência, segundo o Samu. A reportagem fez contato com a corporação para obter mais informações e aguarda retorno.