As polícias militar e civil apostas em imagens de câmara de segurança para tentar identificar assassino

O corpo de um homem, de 47 anos, foi encontrado caído na Rua Desembargador Dario Lins, no Bairro Palmital, na Região Sudoeste de Belo Horizonte, na noite desse sábado (13/4), com vários ferimentos na cabeça, provavelmente provocados por uma pedra. A morte, segundo os primeiros levantamentos feitos por policiais, pode ter sido uma consequência de ter tentado abusar de uma mulher.

Somente com a chegada da perícia é que o caso começou a ter um caminho de investigação. Em um dos bolsos da vítima, havia um cartão bancário de uma mulher e um recibo de um pagamento feito em um bar. Os policiais, a partir do nome que estava nesse cartão, conseguiram localizar a pessoa e seu endereço.

O cartão era da mulher da vítima, que tem 60 anos e está debilitada. Ela não tinha a menor ideia do que poderia ter acontecido, e os policiais foram então ao bar registrado na nota de pagamento.

No estabelecimento, descobriram que a vítima estaria bebendo com uma mulher, e, depois de ele pagar a conta, os dois saíram juntos. A polícia também obteve a identificação dessa mulher e localizaram a irmã dela, que ajudou a encontrar o alvo da investigação.

A mulher que estava com a vítima foi até a 69ª Cia PMMG e lá contou que estava bebendo com o homem e que deixaram o local rumo a outros bares. Ao chegarem ao lugar onde o corpo viria a ser encontrado, o homem tentou agarrá-la e ameaçando-a, caso não o acompanhasse.

"Ele passou a me xingar, aos berros, me chamando de 'puta, piranha e vagabunda'. Nesse instante, surgiu um homem, que se atracou com o outro homem. Aproveitei para fugir e não sei o que aconteceu”, disse a mulher aos policiais.

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, e os investigadores tentam, agora, encontrar o homem que teria brigado com a vítima. Os policiais encontraram uma câmera de vídeo em uma das casas próximas, mas não tiveram acesso às imagens, pois não havia ninguém em casa.