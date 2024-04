Diligências do MP foram efetuadas por meio do Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais (Nucrim)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) divulgou nesta sexta-feira (12/4) que uma operação de combate ao desmatamento ilegal, realizada entre os dias 9 e 11 de abril, nas regiões de Chapada Gaúcha e Januária, ambas no Norte de Minas, gerou R$ 15 milhões em autuações.



O resultado divulgado ainda é parcial, mas, conforme o MP, a operação registrou 1,9 mil hectares de área suspensa ou embargada, 27 mil metros cúbicos de lenha apreendida e outros 154 metros de carvão apreendidos.

O Ministério Público não explicou a quem pertence as áreas que foram alvos das diligências nem especificou para quem as autuações milionárias foram direcionadas.

As diligências do MP foram efetuadas por meio do Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais (Nucrim), que pertence ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (Caoma). A Polícia Militar de Meio Ambiente também deu apoio à operação.