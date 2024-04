Uma estudante de 18 anos morreu na noite dessa quinta-feira (11/4) ao ser atingida pela carga de um caminhão, que tombou na BR-381, na altura do KM 877, em Estiva, no Sul de Minas. Outras duas pessoas tiveram ferimentos leves.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, carregado de frutas, seguia em direção a Contagem, na Grande BH, quando perdeu o controle da direção e desviou para fora da pista, na tentativa de evitar uma colisão com outros veículos.

Na sequência, o caminhão colidiu contra a pilastra de uma passarela e tombou, e a carga foi arremessada. A jovem, identificada como Maria Geovana Pereira, estudante de psicologia da Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), em Pouso Alegre, no Sul de Minas, foi atingida e morreu no local.

Outras duas pessoas sofreram lesões leves e foram atendidas pela equipe da Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho do acidente. As autoridades não detalharam se as vítimas passavam pelo local no momento ou se eram passageiros de algum veículo que seguia na pista.

Nesta sexta-feira (12/4), a Univás publicou uma nota de pesar pela morte da estudante. “A família FUVS em luto se solidariza com os familiares, parentes e amigos”, diz o texto.