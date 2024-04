Quatro homens, com idade entre 18 e 19 anos, foram presos suspeitos de roubar uma moto, na madrugada desta sexta-feira (12/4), no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, dona de uma motocicleta, procurou os militares para relatar que quatro homens em um carro prata se aproximaram, sacaram uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

A moto foi localizada pelo rastreador. A polícia encontrou o veículo no Bairro Jardim Vitória, próximo a um aglomerado. Com as características do carro usado pelos suspeitos no crime, os militares iniciaram rastreamento na região.

Em um local próximo, os homens foram localizados dentro de um Fiat Palio Economy prata, que fugiu em direção ao Anel Rodoviários quando a polícia se aproximou. Depois de perseguição, os suspeitos foram abordados.

Dentro do veículo, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo, dois celulares e uma chave micha. O carro usado pelo grupo, com queixa de furto na quarta-feira (10/4) em Belo Horizonte, foi levado para o pátio do Detran. Um dos envolvidos confirmou que pretendia usá-lo em outros crimes.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos tem passagens por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.